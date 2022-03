De verkoopprijs van een brood stijgt dit jaar met 30 eurocent tot 2,7 euro. Dat berekende Bakkers Vlaanderen, de Vlaamse bakkersfederatie. Het gaat om een stijging van 13 procent tegenover vorig jaar.

Sinds 2004 is er geen vaste broodprijs meer en bepalen bakkers zelf hoeveel ze vragen voor een brood. Bakkers Vlaanderen berekent wel elk jaar een referentie-verkoopprijs, de zogenoemde bakkerij-index, waarin de belangrijkste kostprijselementen van een brood opgenomen zijn. De stijging van de verkoopprijs in 2022, met 13 procent tot 2,7 euro, tegenover 2,39 in 2021, is vooral toe te schrijven aan de stijging van de energiekosten en in mindere mate aan die van grondstoffen.

De grondstofprijzen stijgen, volgens Bakkers Vlaanderen door de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne, met 12 procent. Maar de energiekosten stegen met 258 procent. Het is wel zo dat het kostenonderdeel energie in de bakkerij-index minder zwaar doorweegt dan grondstoffen, 5 procent tegenover 26 procent. Andere kostenonderdelen die volgens een gewogen gemiddelde opgenomen zijn in de index zijn verkoopslonen (25 procent), productielonen (18 procent) en algemene kosten (26 procent). Ook die onderdelen stijgen, maar minder fors. Bakkers Vlaanderen benadrukt wel dat de gegevens louter informatief zijn en gebaseerd op gemiddelde prijzen. 'Elke bakker moet individueel zijn berekening maken', klinkt het op de website van de federatie.

