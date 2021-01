Een Britse rechtbank heeft beslist dat de Brit Guenther K., die wordt verdacht van fraude, aan het Belgische gerecht moet worden overgeleverd. Dat blijkt uit het arrest dat Knack kon inkijken.

Op 18 juni 2019 arresteerde de Greater Manchester Police de Brit Guenther K. (51) in het VK. Dat gebeurde op verzoek van een Brusselse onderzoeksrechter, die twee maanden daarvoor een Europees arrestatiebevel had uitgeschreven. K. zat een week in de gevangenis in Londen, maar kwam daarna vrij op borg.

Volgens het Europese arrestatiebevel wordt K. ervan verdacht fraudemisdrijven te hebben gepleegd in de periode juni 2012 tot mei 2016. De Belgische staat zou voor 22 miljoen euro zijn opgelicht, waarvan 11 miljoen euro daadwerkelijk zou zijn uitbetaald. Dat gebeurde volgens het Brusselse parket via Salgado Capital, een financiële dienstverlener op de Comoren.

Op donderdag 14 januari 2021 besliste een rechter van het Westminster Magistrates' Court dat K. aan België moet worden uitgeleverd. De argumenten van de verdediging werden van tafel geveegd. Knack nam contact op met de advocaat van K., maar die reageerde niet op onze vragen om commentaar. Persagentschap Bloomberg schrijft dat de advocaat beroep zal aantekenen tegen de beslissing van de rechtbank.

Oplichting van de Belgische schatkist

Het Brusselse parket voert al sinds 2015 onderzoek naar een uitgekiend mechanisme dat de Belgische schatkist in drie jaar tijd meer dan 208 miljoen euro heeft gekost. Het gaat om de terugbetaling van ingehouden roerende voorheffing op dividenden. Dat zit zo: als een Belgische inwoner dividenden ontvangt op de aandelen die hij bezit in Belgische bedrijven, gaat de belasting daarop - de roerende voorheffing - automatisch naar de fiscus. Maar buitenlandse pensioenfondsen gevestigd in een land waarmee België een belastingverdrag heeft afgesloten, mogen daarna de volledige teruggave van die roerende voorheffing vragen.

Tussen 2012 en 2015 heeft de Belgische fiscus honderden van die terugbetalingen uitgevoerd. Achteraf bleek dat de aandeelhouders in kwestie - Amerikaanse, Britse, Ierse en Luxemburgse pensioenfondsen - waarschijnlijk geen recht hadden op de terugbetaling.

Het Brusselse parket onderzocht daarbij de rol van drie financiële dienstverleners - waaronder Salgado Capital in de Comoren. Begin 2018 vorderde het parket een onderzoeksrechter om in het dossier-Salgado Capital een gerechtelijk onderzoek te voeren.

'Het was legaal'

K. heeft alle aantijgingen steeds ontkend. Toen Knack in september 2019 in het kader van een vorig artikel contact opnam met zijn advocaat, stuurde die de volgende verklaring:

'Mijn cliënt weerlegt volledig elke suggestie dat hij, direct of indirect, betrokken is geweest bij crimineel gedrag van welke aard dan ook, of enige onbetamelijkheid of onregelmatigheid. Tussen 2012 en 2015 hield hij zich bezig met het verhandelen van zeer liquide aandelen in een aantal landen. Die handel bestond uit het kopen en verkopen van aandelen, terwijl het volledige marktrisico werd genomen. Het was volledig normaal, het was legaal, het werd helemaal eerlijk uitgevoerd en was niet in strijd met enige relevante wettelijke vereiste. Er bestaat een aanzienlijke hoeveelheid bewijsmateriaal die aantoont dat dat het geval is.'

Op 18 juni 2019 arresteerde de Greater Manchester Police de Brit Guenther K. (51) in het VK. Dat gebeurde op verzoek van een Brusselse onderzoeksrechter, die twee maanden daarvoor een Europees arrestatiebevel had uitgeschreven. K. zat een week in de gevangenis in Londen, maar kwam daarna vrij op borg. Volgens het Europese arrestatiebevel wordt K. ervan verdacht fraudemisdrijven te hebben gepleegd in de periode juni 2012 tot mei 2016. De Belgische staat zou voor 22 miljoen euro zijn opgelicht, waarvan 11 miljoen euro daadwerkelijk zou zijn uitbetaald. Dat gebeurde volgens het Brusselse parket via Salgado Capital, een financiële dienstverlener op de Comoren.Op donderdag 14 januari 2021 besliste een rechter van het Westminster Magistrates' Court dat K. aan België moet worden uitgeleverd. De argumenten van de verdediging werden van tafel geveegd. Knack nam contact op met de advocaat van K., maar die reageerde niet op onze vragen om commentaar. Persagentschap Bloomberg schrijft dat de advocaat beroep zal aantekenen tegen de beslissing van de rechtbank. Oplichting van de Belgische schatkistHet Brusselse parket voert al sinds 2015 onderzoek naar een uitgekiend mechanisme dat de Belgische schatkist in drie jaar tijd meer dan 208 miljoen euro heeft gekost. Het gaat om de terugbetaling van ingehouden roerende voorheffing op dividenden. Dat zit zo: als een Belgische inwoner dividenden ontvangt op de aandelen die hij bezit in Belgische bedrijven, gaat de belasting daarop - de roerende voorheffing - automatisch naar de fiscus. Maar buitenlandse pensioenfondsen gevestigd in een land waarmee België een belastingverdrag heeft afgesloten, mogen daarna de volledige teruggave van die roerende voorheffing vragen. Tussen 2012 en 2015 heeft de Belgische fiscus honderden van die terugbetalingen uitgevoerd. Achteraf bleek dat de aandeelhouders in kwestie - Amerikaanse, Britse, Ierse en Luxemburgse pensioenfondsen - waarschijnlijk geen recht hadden op de terugbetaling. Het Brusselse parket onderzocht daarbij de rol van drie financiële dienstverleners - waaronder Salgado Capital in de Comoren. Begin 2018 vorderde het parket een onderzoeksrechter om in het dossier-Salgado Capital een gerechtelijk onderzoek te voeren. 'Het was legaal'K. heeft alle aantijgingen steeds ontkend. Toen Knack in september 2019 in het kader van een vorig artikel contact opnam met zijn advocaat, stuurde die de volgende verklaring: 'Mijn cliënt weerlegt volledig elke suggestie dat hij, direct of indirect, betrokken is geweest bij crimineel gedrag van welke aard dan ook, of enige onbetamelijkheid of onregelmatigheid. Tussen 2012 en 2015 hield hij zich bezig met het verhandelen van zeer liquide aandelen in een aantal landen. Die handel bestond uit het kopen en verkopen van aandelen, terwijl het volledige marktrisico werd genomen. Het was volledig normaal, het was legaal, het werd helemaal eerlijk uitgevoerd en was niet in strijd met enige relevante wettelijke vereiste. Er bestaat een aanzienlijke hoeveelheid bewijsmateriaal die aantoont dat dat het geval is.'