Speurders staan voor een mogelijke doorbraak in 312 Belgische strafdossiers, omdat onze DNA-databank voor het eerst vergeleken is met de databank uit het Verenigd Koninkrijk. Daardoor is er bijvoorbeeld een spoor in vier onopgeloste moordzaken, schrijft Het Laatste Nieuws.

In de databank van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) zitten vandaag iets meer dan 61.000 sporenprofielen. Dat zijn allemaal DNA-sporen die aangetroffen werden op een plaats delict, zoals bloed, speeksel, sperma of contactsporen. Die data zijn nu voor het eerst vergeleken met de DNA-databank van het Verenigd Koninkrijk, waarin 247.000 sporenprofielen en meer dan 5 miljoen persoonsprofielen zitten. Dat leidde tot 2180 overeenkomsten.

Na filtering konden 312 namen geplakt worden op dossiers die in België niet opgelost geraken. Er konden 223 namen gelinkt worden aan sporen die gevonden werden bij een woninginbraak, 18 bij een diefstal met geweld, 14 bij bendevorming, 12 bij aanranding of verkrachting, 12 in drugsdossiers, 4 bij moorden en 29 in andere dossiers, zoals brandstichting.

'Extreem veelbelovend'

De dossiers zijn daarmee niet meteen opgelost, maar het is wel belangrijk dat een naam wordt geplakt op een DNA-profiel. De geïdentificeerde zal nu gevraagd kunnen worden naar een uitleg voor zijn aanwezigheid op de plaats van het misdrijf. Als die persoon niet de dader is, kan hij de rechercheurs mogelijk helpen met nieuwe info die wél naar de schuldige leidt. Het gaat vooral om dossiers van de parketten van Antwerpen, Turnhout, Gent, Hasselt en Brussel. Voortaan worden nieuwe DNA-profielen dagelijks automatisch uitgewisseld tussen België en Engeland. Justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open VLD) noemt de uitwisseling 'extreem veelbelovend'.

