Het Britse leger heeft woensdag ontkend dat het Russische leger waarschuwingsschoten heeft afgevuurd naar een Brits schip op de Zwarte Zee. Het zei dat de destroyer gewoon door Oekraïense wateren voer.

Volgens Moskou had het Britse schip HMS Defender de maritieme grenzen geschonden. Het voer bij Kaap Fiolent, circa 13 kilometer ten zuiden van Sebastopol, drie km diep in 'Russische territoriale wateren', meldde het staatspersbureau Sputnik News op gezag van het ministerie. Het Britse leger ontkent dat.

Onschuldige doorvaart

'Geen enkel waarschuwingsschot werd afgevuurd naar de HMS Defender. Het schip van de Royal Navy maakt een onschuldige doorvaart in de Oekraïense territoriale wateren, overeenkomstig het internationale recht', zei het Britse ministerie van Defensie op Twitter. 'Er werd geen enkel waarschuwingsschot naar de HMS Defender afgevuurd en we ontkennen de bewering dat bommen op zijn traject werden afgeworpen', voegde het ministerie eraan toe.

Het Britse leger maakte integendeel gewag van een 'schietoefening op de Zwarte Zee', waarvan Rusland de 'maritieme gemeenschap' op de hoogte had gebracht. Minister van Defensie Ben Wallace deelde op Twitter mee dat het Britse schip 'een routinetransit van Odessa naar de Krim via de Zwarte Zee' uitvoerde. 'Zoals normaal voor deze route voer het door een internationaal erkende corridor die het verkeer scheidt. Zoals gebruikelijk volgden Russische vaartuigen de doorvaart' en de torpedojager 'werd op de hoogte gebracht van oefeningen in de wijdere omtrek'.

De HMS Defender bevindt zich in de regio voor manoeuvres met andere NAVO-landen die op 28 juni beginnen. Moskou is niet gediend met die oefeningen.

