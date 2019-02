Brexit: Charles Michel verkiest geen akkoord boven een slecht akkoord

'Tussen een 'no deal' en een 'bad deal' verkies ik een 'no deal'. Dat heeft tenminste de verdienste van de duidelijkheid en de verantwoordelijkheid', verklaarde Michel tijdens een toespraak in het vermaarde college waar Margaret Thatcher in 1988 haar historische tirade tegen een Europese superstaat lanceerde. Ruim dertig jaar later staat het Verenigd Koninkrijk op 45 dagen van de exit.

Er is echter nog steeds geen uitzicht op een geordende scheiding, omdat het Britse parlement vorige maand het terugtrekkingsakkoord heeft afgewezen dat premier Theresa May eind vorig jaar met haar Europese ambtgenoten had gesloten. Michel onderstreepte het belang van de Ierse backstop, de door Westminster gewraakte noodoplossing die moet garanderen dat de grens tussen EU-lidstaat Ierland en het Britse Noord-Ierland te allen tijde open zal blijven, maar ook verzekert dat de Europeanen de controle blijven behouden over wat er de Europese eenheidsmarkt binnenkomt.

'De backstop is geen theoretische vraag, geen detail. We moeten goed uitleggen wat dat betekent. De backstop gaat over twee grote uitdagingen voor Europa: vrede in Ierland, maar ook over de integriteit van onze interne markt', zei Michel. Het Britse parlement vraagt 'alternatieve regelingen', maar die betekenen volgens de premier 'een verzwakking van de economische ontwikkeling van Europa, een risico voor onze bedrijven en jobs.'

Net als de andere Europese regeringsleiders beklemtoont Michel wel dat er nog steeds 'flexibiliteit' mogelijk is om rekening te houden met de vragen van Londen, maar van een heropening van het terugtrekkingsakkoord kan volgens de ontslagnemende regeringsleider geen sprake zijn. Michel bracht een bezoek aan het Europacollege naar aanleiding van de opening van het nieuwe gebouw Paul Henri Spaak, de illustere Belgische premier die mee aan de wieg stond van de Europese integratie, en medestichter is van het Brugse college.