Brexit: Barnier acht deal binnen zes tot acht weken mogelijk

"Ik denk dat, als we realistisch zijn, dat we binnen zes tot acht weken een akkoord moeten kunnen bereiken over de eerste fase van de onderhandelingen", zo verklaarde hij maandag tijdens een bezoek aan Slovenië.

Volgens Barnier moet er voor begin november een deal worden gemaakt over de voorwaarden voor het vertrek van Groot-Brittannië. "Ik denk dat dat mogelijk is", zei hij. Groot-Brittannië verlaat op 29 maart 2019 de Europese Unie.

Eerst was midden oktober naar voren geschoven als deadline voor een akkoord, maar Barnier had de voorbije weken al laten verstaan dat daar nog een beetje rek op zit. Ook met een deal tegen begin november zou er nog voldoende tijd resten om de noodzakelijke ratificatieprocedures tijdig af te wikkelen.

De Europeanen en de Britten onderhandelen al meer dan een jaar over de echtscheidingsvoorwaarden, zoals de financiële afwikkeling en de rechten van EU-burgers in Groot-Brittannië en vice versa. Bereiken beide partijen een akkoord, dan treedt tot eind 2020 een overgangsperiode in werking waarin de Britten nog even deel blijven uitmaken van de eenheidsmarkt en de douane-unie. Aan het akkoord moet ook een politieke verklaring over de toekomstige relaties gehecht worden.

Barnier herhaalde in Slovenië dat beide partijen over 85 procent van de tekst overeenstemming hebben. Het cruciale knelpunt blijft de Ierse grenskwestie, of de vraag hoe Groot-Brittannië de eenheidsmarkt en douane-unie kan verlaten zonder dat er opnieuw controles moeten ingevoerd worden op de grens tussen Noord-Ierland en Ierland.