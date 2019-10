Brandon Mechele, clubspeler bij Club Brugge: 'Hoe minder je me ziet, hoe beter de ploeg het doet'

Het is zijn twintigste seizoen bij Club Brugge en zijn achtste bij de A-kern. Brandon Mechele is een onvervalste clubspeler, in een tijd waarin die soort even zeldzaam is als politici zonder Twitter-account. 'Dit is mijn clubje, ja.'

Brandon Mechele © Isopix

Club Brugge raast als een wervelwind door de vaderlandse competitie. De Bruggelingen staan aan kop met drie punten voorsprong, ook al hebben ze een match minder gespeeld. Hun aanval is de productiefste (25 goals) en hun verdediging de secuurste (3 tegendoelpunten). De topper van zondag sprak boekdelen: tegen AA Gent - de derde in de stand, die tot dan toe een stevige indruk had gemaakt - freewheelde blauw-zwart naar 4-0. Is dit Club te sterk voor de Belgische competitie? Brandon Mechele grinnikt. 'De analisten vinden dat, maar ik wacht nog af', zegt de West-Vlaamse verdediger. 'De laatste weken loopt het, ja. Maar toen we in augustus 0-0 speelden tegen Eupen, hoorde ik niemand zeggen dat Club Brugge onklopbaar was.'

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Knack-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Knack, Trends (N/F), Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×