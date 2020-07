De man die maandag een molotovcocktail gooide naar het federaal parlement in Brussel, handelde als vergelding tegen de politieke wereld, die volgens hem verantwoordelijk is voor het wanbeheer van de huidige gezondheidscrisis. Dat bevestigt het Brusselse parket.

De man, P.V. (36) uit Sint-Truiden, wordt dinsdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter en het parket vraagt dat hij onder aanhoudingsbevel wordt geplaatst.

Verschillende media berichtten op basis van zijn Facebook- en Twitterprofiel eerder dat hij aanleunt bij extreemrechts, maar volgens het parket 'is er geen objectief bewijs dat de feiten met een bepaalde politieke overtuiging in verband brengt'.

Opgepakt

P.V. gooide maandag omstreeks 16 uur een zelfgemaakte brandbom naar het parlementsgebouw. Die raakte het gebouw niet maar viel tegen het hekwerk voor het parlement en beschadigde enkele wagens.

De 36-jarige man kon opgepakt worden en werd meegenomen voor verhoor. De politie en DOVO, de ontmijningsdienst van het leger, doorzochten nadien nog zijn wagen op zoek naar eventuele andere explosieven of gevaarlijke stoffen, maar die zoektocht zou niets hebben opgeleverd.

Op Twitter had P.V. in de loop van de ochtend al aangekondigd dat hij iets van plan was. In een draadje uitte hij zijn ongenoegen en verontwaardiging over de manier waarop de verschillende overheden de coronacrisis aanpakken.

Hij verwees onder meer naar een krantenartikel over het gebrek aan beschermingsmiddelen in de rusthuizen, maar ook naar een interview met viroloog Marc Van Ranst waarin die laatste zei dat de scholen nooit hadden mogen gesloten worden.

P.V. toont zich in dat draadje boos over 'groepsimmunisatie, hoe egoïstisch en onverantwoord bestuur dit opportunistisch in de hand werkte, en hoe alle partijen schuld dragen'. 'Dit systeem werkt niet als het degene slachtoffert die we zouden moeten beschermen.'

