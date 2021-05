De brand op het militair domein bij Brecht, eind vorige maand, is veroorzaakt door brandbare fosforkogels, die op dat moment eigenlijk niet hadden mogen worden gebruikt. Dat bevestigen verschillende bronnen aan de redactie van VRT Nieuws.

Het is niet duidelijk waarom de kogels toch in de munitie terecht zijn gekomen.

Fosforkogels worden bij schietoefeningen gebruikt omdat zo beter kan worden gemikt. Bij de oefeningen in de ochtend van vrijdag 23 april bleken er van die fosforkogels in de munitiekisten van de Minimi-mitrailleurs te zitten. Het is niet duidelijk hoe die in de munitie terecht zijn gekomen. Er bestaat immers zowel munitie met als zonder fosforkogels. Mogelijk werd er foute munitie aangeleverd of meegenomen uit het munitiedepot.

Een hoge officier bevestigt wel dat er wel degelijk een order zou zijn gegeven dat de fosforkogels niet gebruikt mochten worden. Maar de versies daarover lopen uiteen. Het is ook niet duidelijk of dat order ook daadwerkelijk is opgevolgd.

Op het moment van de oefening was het brandcode geel, 'dat betekent dat er niet met fosforkogels mocht worden geoefend', zegt iemand betrokken bij het dossier. De brandcodes worden opgemaakt door een officier van Defensie. Die doet dat op basis van de gegevens van de Meteowing en de lokale brandweer. De officier maakt daarbij gebruik van de EFIS-brandwaarschuwingsindex, een inschatting van het brandgevaar, rekening houdend met de voorziene oefeningen.

Vreemd genoeg gingen 'de militairen betrokken bij de schietoefening ervan uit dat er code groen gold', zegt een andere militair. Er moet dus iets fout zijn gelopen in de interne communicatie. Op het moment van de oefeningen was het, na een lange periode van droogte, kurkdroog op de heide van het schietveld.

Het is niet duidelijk waarom de kogels toch in de munitie terecht zijn gekomen.Fosforkogels worden bij schietoefeningen gebruikt omdat zo beter kan worden gemikt. Bij de oefeningen in de ochtend van vrijdag 23 april bleken er van die fosforkogels in de munitiekisten van de Minimi-mitrailleurs te zitten. Het is niet duidelijk hoe die in de munitie terecht zijn gekomen. Er bestaat immers zowel munitie met als zonder fosforkogels. Mogelijk werd er foute munitie aangeleverd of meegenomen uit het munitiedepot. Een hoge officier bevestigt wel dat er wel degelijk een order zou zijn gegeven dat de fosforkogels niet gebruikt mochten worden. Maar de versies daarover lopen uiteen. Het is ook niet duidelijk of dat order ook daadwerkelijk is opgevolgd. Op het moment van de oefening was het brandcode geel, 'dat betekent dat er niet met fosforkogels mocht worden geoefend', zegt iemand betrokken bij het dossier. De brandcodes worden opgemaakt door een officier van Defensie. Die doet dat op basis van de gegevens van de Meteowing en de lokale brandweer. De officier maakt daarbij gebruik van de EFIS-brandwaarschuwingsindex, een inschatting van het brandgevaar, rekening houdend met de voorziene oefeningen. Vreemd genoeg gingen 'de militairen betrokken bij de schietoefening ervan uit dat er code groen gold', zegt een andere militair. Er moet dus iets fout zijn gelopen in de interne communicatie. Op het moment van de oefeningen was het, na een lange periode van droogte, kurkdroog op de heide van het schietveld.