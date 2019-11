Brand in toekomstig asielcentrum in Bilzen zo goed als zeker aangestoken

In het gebouw van een voormalig woonzorgcentrum in Grote-Spouwen (Bilzen) brak gisterenavond laat een hevige dakbrand uit. Het is zo goed als zeker dat er kwaad opzet in het spel is.

© VRT NWS