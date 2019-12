De brand van 25 oktober in een bedrijvencomplex in de industriezone Caetsbeek in Bilzen bleek in een chemisch drugslab te zijn ontstaan. Dat maakte het parket van Limburg donderdagochtend bekend. Het ging om een productieplaats voor methamfetamines. Het eindproduct is crystal meth.

Tijdens de blus- en ruimingswerken werd er door de hulpverleners een abnormale en doordringende chemische geur waargenomen. Een explosie van het drugslab deed de zware bedrijfsbrand ontstaan. Daarop werd een opsporingsonderzoek opgestart. Het lab van de federale gerechtelijke politie (fgp) trof onder het puin van de ingestorte loods sporen en attributen aan die duiden op de aanwezigheid van een chemisch drugslab. Het gaat om het derde dergelijk lab dat in 2019 in België werd aangetroffen. Het eerste lab werd op 6 juni in Wuustwezel gevonden. In Hasselt werd eerder dit jaar op 15 maart een groot lab in opbouw aangetroffen voor onder meer de productie voor deze methamfetamines naast amfetamines.

Het Limburgse parket noemt de vondst van het lab in Bilzen zeer alarmerend. "Het eindproduct is het zogenaamde crystal meth. Deze drug is vele malen krachtiger en meer verslavend dan de andere synthetische amfetamines, zoals speed en is daarom ook duurder. De prijs bedraagt momenteel rond de 100 euro per gram. De winsten zijn dus gigantisch. De productie en smokkel van dergelijke methamfetamines bleek in het verleden voornamelijk georganiseerd door Zuid-Amerikaanse criminele organisaties", zegt Bruno Coppin, persmagistraat van het Limburgse parket. "Het aantreffen van zo'n drugslab is zeer alarmerend te noemen. Vooreerst lopen de gebruikers een enorm gezondheidsrisico door het innemen van deze uiterst verslavende drug. Ze veroorzaakt het verlies van tijdsbesef en van de behoefte tot eten en slapen, met alle gevolgen die hierbij horen. Slechts zes procent van de afgekickte gebruikers slaagt erin niet te hervallen. Oververhitting, hartaanval, hersenbloeding en psychotische reacties zijn maar enkele ernstige gezondheidsrisico's. Daarenboven duidt de kracht van de explosie op de hoge risicograad van dergelijke productielabs in een bewoonde omgeving. Het is een wonder te noemen dat er geen slachtoffers zijn gevallen tijdens of na deze explosie", voegde Coppin eraan toe.

Het parket van Limburg wijst nogmaals op het belang van het anoniem drugsmeldpunt. Deze ontdekking is het dertiende drugslab in 2019 in Limburg. In acht labs werd effectief geproduceerd. Voor 2019 werden er ook al 23 dumpingen geteld van chemisch afval, afkomstig van synthetische drugslabs. "Opnieuw roepen we onze inwoners op om verdachte signalen op volstrekt anonieme wijze aan de politie te melden via het oproepnummer 0800-20877. Sinds 17 april 2019 kwamen al talrijke en nuttige tips naar voren die ons helpen in de strijd tegen deze chemische druglabs. Via de site www.anoniemdrugsmeldpuntlimburg.be kan je de diverse signalen die wijzen op een dumping of een labo steeds terugvinden", meldt het parket.

