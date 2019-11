Het gebrek aan duidelijke communicatie over de komst van een asielcentrum veroorzaakte ook bij het gemeentebestuur van Bilzen frustraties. Dat bleek woensdag bij het werkbezoek dat Vlaams minister van Samenleven en Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) bracht aan burgemeester Johan Sauwens (Trots op Bilzen) en aan het voltallige schepencollege. Voor de duidelijke informatiedoorstroming gaat in Bilzen een verbindingsofficier aan de slag.

Zondagavond werd door onbekenden brand gesticht in het gebouw van het voormalig woonzorgcentrum Ark van Noé aan de Rode Kruislaan in Grote-Spouwen (Bilzen). Fedasil en het Rode Kruis hadden plannen om er tegen midden december 140 plaatsen voor asielzoekers klaar te hebben. Het onderzoek naar de opzettelijke brandstichting is lopende. Er zijn nog geen verdachten gearresteerd. Dinsdag raakte bekend dat het parket van Limburg bijkomend een onderzoek opent naar de racistische haatboodschappen op sociale media en internetfora. De lokale politie Bilzen-Riemst-Hoeselt heeft al enkele processen-verbaal opgesteld die aan het parket zullen worden overgemaakt.

'De komst van een asielcentrum is voor een lokaal bestuur allesbehalve een gemakkelijke zaak', zei Somers. 'Het is een grote uitdaging. We willen ook heel duidelijk onderscheid maken tussen enerzijds mensen die misdrijven plegen, geweld inzetten, haat verspreiden, wat onaanvaardbaar is en anderzijds mensen die met legitieme zorgen zitten, met vragen, met angsten, met bezorgdheden ten aanzien van de komst van zo'n asielcentrum.'

'Specifiek naar Bilzen toe gaan we vanuit de mogelijkheden van Vlaanderen iemand zoeken en ter beschikking stellen die de communicatie kan doen en de verbindingsofficier kan zijn tussen het Rode Kruis, het stadsbestuur en de burgers', aldus nog Somers. 'Met andere woorden iemand die expertise en kennis opbouwt en die ook heeft en ervoor zorgt dat er een optimale doorstroming is tussen wat er federaal gebeurt, wat er gebeurt op het lokale vlak en hoe we daar naar de burgers toe over communiceren.' Er komt ook een tweede initiatief.

Naast de verbindingsofficier, die specifiek in Bilzen aan de slag gaat voor bijvoorbeeld een jaar, wil Somers op middellange termijn een cel uitbouwen met een netwerk aan experten, die gemeenten waar in de toekomst met een asielcentrum komt, vanaf dag 1 met hun ervaring kunnen bijstaan. 'In de eerste weken en maanden zijn er vragen en bestaat er heel veel onzekerheid en daarin kunnen we vanuit Vlaanderen heel ondersteunend werken', zegt Somers. 'Wat ook vaak opvalt, eens zo'n asielcentrum de facto opengaat en bestaat, dat de problemen doorgaans veel kleiner zijn dan vooraf door sommigen gecreëerd. Ik ben ook heel benieuwd naar wat er de komende weken en maanden in Bilzen gaat gebeuren.'

Burgemeester Johan Sauwens (Trots op Bilzen) reageerde woensdag heel tevreden met de steun vanuit Vlaanderen. 'Er was immers bij het stadsbestuur ook heel wat frustratie, toen we in laatste instantie te horen kregen dat er een asielcentrum in Grote-Spouwen zou komen, bijna tegelijkertijd met de pers. Ik denk dat Vlaanderen daar een hiaat kan invullen door ervoor te zorgen dat de communicatie met de rechtstreeks betrokkenen, de mensen in de buurt en van het dorp, veel sneller zal gaan verlopen,' zei Sauwens.