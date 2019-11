Naar aanleiding van de brandstichting in het toekomstig asielcentrum in Bilzen bracht Vlaams minister van Samenleven en Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) woensdag een werkbezoek aan burgemeester Johan Sauwens (Trots op Bilzen) en het voltallige schepencollege van Bilzen. Hij drukte zijn afschuw uit tegen de criminele daden, maar beklemtoonde ook de enorme golf van solidariteit.

'Deze humane reactie is ook heel hartverwarmend. In het begin heerst er veel verwarring en angst, maar met het geplande expertisecentrum willen we voor de lokale bevolking van de gemeente, waar een asielcentrum komt, infoavonden organiseren zodat er een duidelijke en vlotte communicatie komt. De experten in die cel zullen ook vanaf dag 1 meteen op het terrein aanwezig zijn en de burgemeester, het lokale bestuur en de bevolking bijstaan,' vertelde Bart Somers woensdag in het stadhuis van Bilzen.

'Als de overheid, het Rode Kruis, Fedasil en de gemeente goed communiceren, had hier in Bilzen veel verholpen kunnen worden. Tachtig procent van de mensen is tegen iets wat onbekend is. Daarnaast zit men elkaar op te naaien. Jammer genoeg komen deze maatregelen er nu na het spijtige voorval dat we hoegenaamd niet tolereren,' voegde schepen van inburgering Johan Steegen (Beter Bilzen) eraan toe.

'Het is heel fijn dat we vanuit Vlaanderen steun krijgen. De verbindingsofficier zal hier die contacten leggen met de lokale bevolking. Er was frustratie omdat we weinig informatie hadden, ook bij het stadsbestuur. Dankzij de steun zal er naar de mensen geluisterd worden, want de mensen hebben het recht gehoord te worden. Er moet een dialoog worden aangegaan. We nemen heel duidelijk afstand van haat en geweld, maar er is ten aanzien van de burgers ook een groot engagement,' aldus burgemeester Johan Sauwens.