De bewoners uit Wuustwezel die geëvacueerd werden door de brand op het Groot Schietveld kunnen zaterdagmorgen nog niet terug naar huis. 'De brand is omschreven, maar niet onder controle. Er zijn heropflakkeringen, waardoor een veilige terugkeer niet mogelijk is', meldt het gemeentebestuur.

Het opvangcentrum Schoolhuis is vanaf 10 uur weer open voor alle geëvacueerde bewoners. Ook de inwoners die in een hotel verblijven, worden door het gemeentebestuur aanbevolen om naar het opvangcentrum te gaan. Wie medicijnen nodig heeft of voor huisdieren moet zorgen, kan zich melden bij de politie voor een kort bezoek aan de woning.

'De brandweer werkt met man en macht en doet er alles aan om de bewoners zo snel mogelijk naar huis te krijgen', aldus het gemeentebestuur.

