Koen Van Gerven stopt in februari als CEO van overheidsbedrijf Bpost. Dat schrijven de kranten van Mediahuis maandag.

De jongste twee jaar kwam Van Gerven onder vuur te liggen door de overname van het Amerikaanse pakjesbedrijf Radial. Niet alleen ging het om een dure overname, het bedrijf bleek ook verlieslatend en kampte met hogere kosten dan gedacht. Daarvoor was al de overname van het Nederlandse PostNL mislukt. Ook zijn relatie met de vakbonden en het personeel zat niet goed. Het leidde in november tot een brutale staking die afgekocht werd met een vrij duur ­sociaal akkoord.

Van Gerven (60) volgde in ­februari 2014 Johnny Thijs op. Die stapte misnoegd op omdat hij het niet eens was met de looninlevering. Om diezelfde reden wordt het niet evident een goede opvolger voor Van Gerven te vinden. CEO's van vergelijkbare bedrijven verdienen vrijwel het dubbele én werken ook nog eens met een fiscaal gunstige managementvennootschap, schrijven de kranten. Een opvolger moet Nederlandstalig zijn, aangezien de voorzitter van de raad van bestuur Franstalig is.