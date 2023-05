Bpost-affaire: hoe Petra De Sutter met tactisch manoeuvre de schijnwerpers op de PS zet

Met een bescheiden en tegelijk offensieve tussenkomst in het parlement heeft Petra De Sutter (Groen) gereageerd op de zweem van belangenvermenging op haar kabinet. De vicepremier schuwde de aanval op coalitiepartner PS niet.

‘Ik stel me daar ook vragen bij.’ Bij het binnengaan van de belangrijkste parlementaire vergadering van haar ministerschap gaf Petra De Sutter een sneer naar de PS. Dat Paul Magnette als voorzitter van de grootste regeringspartij vorige zomer aanwezig was op het hoofdkwartier van Bpost doet de groene vicepremier, verantwoordelijk voor overheidsbedrijven, de wenkbrauwen fronsen. ‘Ik heb steeds afstand gehouden van het bedrijf.’

Het was zakenkrant De Tijd die de vergadering afgelopen weekend onthulde. Ze was er gekomen op verzoek van Audrey Hanard, de door de PS benoemde voorzitter van de raad van bestuur van Bpost. Ook aanwezig: PS-vicepremier Pierre-Yves Dermagne. Dat belooft voor volgende week, wanneer Hanard het zelf mag komen uitleggen in het parlement.

Met haar tactische manoeuvre verschuift De Sutter de aandacht van zichzelf naar de PS en de bestuurders van Bpost – wiens bonus ze voorlopig blokkeert. Ze denkt er niet aan om een stap opzij te zetten: ‘Wij gaan verder schoon schip maken bij Bpost.’

Parlementsleden van de coalitiepartners waren overigens niet scherp voor De Sutter tijdens de commissievergadering. Oppositielid Michael Freilich (N-VA) kwam goed getraind aan de aftrap, maar ook hij vond geen smoking gun.

Alexander De Croo

Niet dat de positie van De Sutter ooit echt in het gevaar is gekomen. Dat twee van haar kabinetsmedewerkers zowel werden doorbetaald door het beursgenoteerde bedrijf Bpost als een toelage kregen van het kabinet zorgde voor een zweem van belangenvermenging. Hoe twijfelachtig die werkwijze ook is, het bleek een praktijk uit het verleden. De Sutters voorgangers, onder wie huidig premier Alexander De Croo (Open VLD), waren in hetzelfde bedje ziek. Daardoor kunnen de liberalen moeilijk stennis trappen over de mores van De Sutter.

Dat ook de PS er – vanwege haar eigen belang in Bpost – baat bij heeft om de vrede te bewaren, is bekend. Dat maakt het des te opvallender dat De Sutter Magnette en co. publiekelijk een tik gaf.

De Sutter is een sterkhouder van Groen binnen de regering. De partijtop dacht er nog niet aan om haar positie ter discussie te stellen. De Sutter moest er gewoon voor zorgen dat ze foutloos bleef tijdens haar parlementaire antwoorden, zonder onhandigheden te debiteren – denk aan de doortocht van de opgestapte Sarah Schlitz (Ecolo).

Het was dan ook een verstandige zet van De Sutter om even door het stof te gaan. Nee, de ondertussen vertrokken Bpost-cabinetards hebben nooit inhoudelijk gewogen op delicate Bpost-dossiers zoals de omstreden krantenconcessie van 175 miljoen euro. Maar ja, hen op de loonlijst van het postbedrijf laten staan, was een slechte praktijk uit het verleden. ‘Achteraf bekeken had ik het niet moeten doen.’

De Sutter was dus nederig en tegelijk offensief. Ze herinnerde de zaal er fijntjes aan dat ze in april had voorgesteld om een regeringswaarnemer naar Bpost te sturen. Onder meer de Open VLD wuifde dat idee toen weg. Daarnaast had de groene politica een lijstje bij zich met door haar genomen beslissingen waarmee Bpost ontevreden was. Alles was goed om te laten zien dat ze nooit voor Bpost heeft gereden.

Grote schoonmaak

Blijft de vraag of en hoe de PS zal terugslaan. En of Dirk Tirez, de misnoegde ontslagen Bpost-topman en bron van vele perslekken, nog bezwarend materiaal in zijn la heeft liggen.

Maar voorlopig wankelt De Sutter niet. En dat is nodig om grote schoonmaak te kunnen houden. Bpost gaf zelf al toe dat het de overheid jarenlang buitensporig hoge facturen stuurde. De malaise kostte het bedrijf al 25 à 50 miljoen euro, het beursaandeel is een schim van wat het ooit was.

Een ridder op het witte paard zoals De Sutter zit dan maar beter stevig in het zadel.