De oppositiepartijen in het Vlaams Parlement eisen dat ze vrijdag voor het debat over de regeerverklaring in het Vlaams Parlement kunnen beschikken over de begrotingstabellen. Volgens De Morgen zouden die tabellen er volgende week pas zijn. Dat is 'no pasaran' voor Vlaams Belang, Groen, SP.A en PVDA. De woorden 'hallucinant', 'te zot voor woorden' en 'misprijzend' vallen. 'Ik heb veel goesting om te zeggen dat we niet in debat gaan zonder die cijfers', zegt Groen-fractieleider Björn Rzoska.

Na de regeerverklaring vandaag/woensdag debatteert het Vlaams Parlement vrijdag over die verklaring. Aan het slot van dat debat is er de vertrouwensstemming. Maar blijkbaar zal het parlement moeten debatteren en stemmen zonder dat het beschikt over de begrotingscijfers. Volgens De Morgen worden de volledige tabellen pas volgende week verwacht. Dat is niet naar de zin van de verzamelde oppositie. 'Het is heel moeilijk om het parlement te laten stemmen over het plan van de regering als we geen cijfers krijgen. De regering heeft tijd genoeg gehad. De septemberverklaring is al een oktoberverklaring geworden. Dit is echt gezichtsverlies voor de regering', zegt Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens. 'Een regeerverklaring voorstellen zonder begrotingscijfers is als koken zonder peper en zout', aldus Janssens.

Ook SP.A-fractieleider Conner Rousseau zegt dat het parlement moeilijk kan stemmen zonder de begrotingscijfers in de hand. 'Dit lijkt me redelijk ongezien. Dit is een regering van grote woorden, maar lege zakken', aldus Rousseau. Een gelijkaardig geluid bij PVDA-fractieleider Jos D'Haese: 'Dit is hallucinant. De postjes zijn wel verdeeld, maar duidelijkheid over de centen is er niet. Dit is misprijzend tegenover het parlement. Je kan toch niet stemmen over een regeerakkoord zonder één concreet cijfer te krijgen?', aldus D'Haese aan Belga. 'Met wat zijn we eigenlijk bezig?', vraagt Groen-fractieleider Björn Rzoska zich af. 'Dit is te zot voor woorden', zegt hij. 'Dit is lachen met het parlement. Ik heb eigenlijk veel goesting om te zeggen dat we niet in debat gaan zonder de cijfers', aldus Rzoska.