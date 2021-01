De bouw van nieuwe gascentrales om de sluiting van de kerncentrales te compenseren zou geen 600 miljoen maar hoogstens 253 miljoen euro subsidies per jaar kosten, blijkt uit een nieuwe raming. Dat schrijft De Tijd. De woordvoerder van minister van Energie Tinne Van der Straeten bevestigt.

In oktober moet de eerste veiling georganiseerd worden voor de bouw van nieuwe gascentrales. Die moeten het verlies aan energieproductie bij de sluiting van de kerncentrales compenseren. Het CRM-steunmachinsme is daarbij essentieel. Dat moet ervoor zorgen dat het rendement voor investeerders gegarandeerd is.

Uit een nieuwe studie blijkt dat de kostprijs van dat CRM-mechanisme minder hoog zou uitvallen dan gedacht. In 2018 raamde het consultancybureau PWC de prijs nog op 600 miljoen euro per jaar, over een looptijd van 15 jaar. Nu zou de prijs maar 238 tot 253 miljoen euro per jaar bedragen, bevestigt het kabinet-Van der Straeten. De studie is intussen overgemaakt aan het parlement en aan de federale energiewaakhond CREG.

Van der Straeten wil vrijdag al een CRM-wetsontwerp laten goedkeuren op de ministerraad. Daarna kunnen KB's volgen om de veiling voor te bereiden. Het blijft wel wachten op groen licht van de Europese Commissie, die onderzoekt of er geen sprake is van illegale staatssteun.

