Bourgondische coalitie keurt bestuursakkoord goed, CD&V onthoudt zich

De meerderheidspartijen keurden het akkoord uiteraard goed en Groen, Vlaams Belang en PVDA staken de duim omlaag, terwijl CD&V zich als "constructieve" oppositiepartij onthield.

Na de interne strubbelingen bij sp.a had de socialistische fractie afgesproken om het bestuursakkoord collegiaal goed te keuren, maar raadsleden Güler Turan en Karim Bachar lieten zich maandagavond wel al dan niet toevallig verontschuldigen.

Sp.a kreeg het tijdens het debat ook hard te verduren van de andere linkse partijen Groen en PVDA en zelfs van CD&V. Zij viseerden onder meer het loslaten van het minimum van 10 procent sociale woningen en het koppelen van het leefloon aan kleuterparticipatie in het onderwijs. 'Voor een socialistische partij is dat een schande', zei PVDA-fractieleider Peter Mertens.

Groen-fractieleider Wouter Van Besien noemde het nieuwe stadsbestuur dan weer 'nog erger dan een voortzetting van het vorige'. Voor Filip Dewinter (Vlaams Belang) is het bestuursakkoord dan weer veel te links. 'De ommekeer van 2012 bleek al gewoon meer van hetzelfde en nu zijn de socialisten zelfs weer aan boord én laat u binnenkort Antwerpen in de steek om minister-president te worden', zei hij aan burgemeester Bart De Wever (N-VA).

CD&V onthield zich opvallend genoeg, volgens Nahima Lanjri omdat de partij aan 'constructieve oppositie' wil doen en het beleid punt per punt op zijn merites te beoordelen, in de hoop dat de meerderheid hetzelfde zal doen met CD&V-voorstellen. 'Ik vraag me wel af wie dit akkoord nu gaat uitvoeren, wie de kapitein van dit schip van "De grote verbinding" gaat zijn', zei ze.