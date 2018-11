Bourgeois over brexitakkoord: 'Historisch moment voor onze welvaart'

'Ik hoop op verantwoordelijkheidszin', zei hij woensdag in het VRT-radioprogramma De Ochtend. De minister-president beseft echter dat het 'een heel groot huzarenstuk' wordt.

Premier Theresa May belegt woensdagmiddag een vergadering met haar regering over het "technische akkoord" dat ze met de Europese onderhandelaars heeft bereikt. Nadien moet ook het parlement de tekst groen licht geven.

De eerste reacties van oppositiepartij Labour, conservatieve brexitboegbeelden als Boris Johnson en de Noord-Ierse gedoogpartner DUP zijn echter niet positief. 'De toestand is zeer, zeer precair', beseft ook Bourgeois. Hij hoopt echter dat de 'verantwoordelijkheidszin' het haalt. 'Dit is zo'n belangrijk historisch moment voor de welvaart van de Britten, maar ook voor onze welvaart, onze 16.000 kmo's en de daaraan gerelateerde werkgelegenheid.'

Horrorscenario

Over de inhoud van het akkoord is vooralsnog weinig bekend, dus moet ook Bourgeois in de voorwaardelijke wijs praten. Wel lijkt het de minister-president de best mogelijke deal in de huidige omstandigheden, omdat het akkoord lijkt uit te gaan van een douane-akkoord met één van de belangrijkste handelspartners van Vlaanderen.

Intussen blijft de Vlaamse regering ook rekening houden met het "horrorscenario" waarin de Britten eind maart volgend jaar zonder akkoord uit de Unie stappen. Vrijdag bespreekt de regering een actieplan.