Uitgerekend op de socialistische hoogdag haalt Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) in een videoboodschap op sociale media uit naar wat hij de "groteske leugens" van de linkse partijen noemt.

'Vandaag hoort u allerlei fabeltjes van groenen, socialisten en hun bevriende organisaties. Maar de waarheid heeft nu eenmaal haar rechten', klinkt het, waarna Bourgeois de verwezenlijkingen van de voorbije legislatuur opsomt.

Vlaams minister-president Geert Bourgeois maakt van de socialistische hoogdag gebruik om de verkiezingscampagne nog een verzetje hoger te schakelen. Hij lanceert via zijn Twitter-pagina een 1 mei-boodschap, waarin hij de 'fabeltjes' die de linkse partijen vandaag volgens hem massaal zullen verspreiden, ontkracht. 'Normaal heb ik niet de gewoonte om op al die sloganeske verklaringen te reageren, maar binnenkort moet u een belangrijke keuze maken', steekt de minister-president van wal. 'Daarom wil ik nu toch eens de puntjes op de 'i' zetten. Omdat het groteske leugens zijn die men vertelt, en zo'n woord neem ik normaal niet snel in de mond. De waarheid heeft nu echter eenmaal haar rechten.'

Vervolgens zet Bourgeois de verwezenlijkingen van de voorbije legislatuur in de verf. N-VA zit in de Vlaamse regering, en tot eind vorig jaar maakte ze ook deel uit van de federale ploeg. 'Zij (de linkse partijen, red.) willen u laten geloven dat het allemaal kommer en kwel is in dit land, dat de koopkracht is gedaald, de armoede is gestegen, en de N-VA de hakbijl heeft gezet in onze sociale zekerheid. Niets is minder waar', klinkt het, waarna hij een hele resem cijfers opsomt. Er zijn 224.000 jobs gecreëerd, de werkzaamheidsgraad is gestegen, alle werknemers kregen een netto loonsverhoging door de taxshift, de koopkracht is gemiddeld met 5 procent gestegen en het armoederisico is gedaald, aldus Bourgeois.

De minister-president eindigt met een oproep voor de kiezer. 'Dit zijn de enige juiste cijfers. Laat u alstublieft niets wijsmaken. Binnenkort hebt u de keuze tussen een rood-groene belastingtsunami die u zal verarmen, of een verstandig economisch beleid dat jobs creëert, belastingen verlaagt en uw koopkracht doet stijgen. Aan u om een verstandige keuze te maken.'