Bourgeois en co naar Nederland voor vierde Vlaams-Nederlandse top

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) en de Vlaamse ministers Ben Weyts, Sven Gatz en Hilde Crevits zakken maandag af naar de Abdij van Middelburg, in de Nederlandse provincie Zeeland.

Daar ontmoeten ze onder meer Nederlands minister-president Mark Rutte en een deel van zijn ministers en staatssecretarissen, voor de vierde Nederlands-Vlaamse regeringstop. Die wordt georganiseerd om de grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen te bevorderen.

Dit jaar staat de ontmoeting in het teken van onder meer infrastructuur en klimaat, meldt het kabinet-Bourgeois. De verschillende ministers en staatssecretarissen zullen elkaar spreken tijdens bilaterale ontmoetingen, waarna de ministers-presidenten een aantal intentieverklaringen zullen ondertekenen.

Ook vertegenwoordigers van Vlaamse en Nederlandse universiteiten, bedrijven en maatschappelijke organisaties spreken elkaar op de top in Zeeland.

De ministers-presidenten van Vlaanderen en Nederland ontmoeten elkaar om de twee jaar op een top. De laatste keer was in 2016 in Gent.