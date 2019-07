Volgens Geert Bourgeois was 11 juli zonder meer 'een slechte dag' voor N-VA. 'Maar dit doet niets af aan onze slagkracht.'

'Als er mensen binnen de partij van op de hoogte waren, was het onvoorzichtig om Kris (Van Dijck, red.) voor te dragen als parlementsvoorzitter.'

Dat heeft Europees parlementslid Geert Bourgeois (N-VA) dinsdag gezegd in het VRT-radioprogramma De Ochtend.

Bourgeois kon er vorige week door Europese verplichtingen niet bij zijn op het Brusselse stadhuis voor de 11 juliviering. Die viering draaide voor kersvers parlementsvoorzitter Kris Van Dijck (N-VA) uit op een nachtmerrie. Tijdens zijn toespraak lekte via P-magazine uit dat Van Dijck samen met een prostituee uitkeringsfraude zou hebben gepleegd.

Enkele uren nadien kondigde Van Dijck zijn ontslag aan. 'Ik heb er fysieke pijn onder geleden', zegt gewezen minister-president Geert Bourgeois. 'Menselijk is het een drama voor Kris Van Dijck. Wat een hoogdag moest zijn, is een dag in mineur geworden', aldus Bourgeois.

Zelf wist Bourgeois naar eigen zeggen niets van de hele kwestie. 'Ik weet niet of bepaalde mensen in de partij op de hoogte waren. Als dat zo was, dan was het onvoorzichtig om Kris voor te dragen als voorzitter.'

Volgens Bourgeois was het zonder meer 'een slechte dag' voor N-VA. 'Maar dit doet niets af aan onze slagkracht. We staan heel stevig als partij. (...) De pagina is nu omgedraaid. Dit doet niets af aan onze positie. We zijn nog steeds de sterkste partij in Vlaanderen.'