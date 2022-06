Bouchez ziet koopkrachtmaatregelen niet zitten: ‘We moeten stoppen met prutsen’

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez heeft kritiek op de voorstellen van de expertengroep die de regering adviseert over koopkracht en concurrentievermogen.

De MR-voorzitter wil niet weten van een algemene snelheidsverlaging op de snelwegen of een versnelde daling van de subsidies voor bedrijfswagens. Bouchez is dan weer wél verheugd dat er opnieuw over het budget gesproken wordt.

De regering-De Croo had aan een expertengroep gevraagd om voorstellen te doen die de koopkracht van de gezinnen en de competitiviteit van de bedrijven verhogen. Pierre Wunsch, hoofd van de expertengroep, heeft woensdag een tussentijds rapport voorgesteld aan het kernkabinet. De experten suggereren onder meer een verlaging van de maximumsnelheid op snelwegen en een versnelde daling van de subsidies voor bedrijfswagens.

Maatregelen die MR-voorzitter Bouchez niet ziet zitten. ‘Het aantal bedrijfswagens verminderen is niet moeilijk. Voor wie een bedrijfswagen heeft, komt dat neer op 500 tot 1.000 euro koopkracht per maand. De oplossing van de Nationale Bank lijkt erin te bestaan om de koopkracht van duizenden werknemers af te bouwen… Dit is niet het moment. Ik vind het absurd’, zo zei Bouchez bij DH Radio.

De MR-voorzitter hamert op het liberale motto van “belastingverlagingen” en de vaste recepten van een lager overheidsbeslag en een verhoging van de werkzaamheidsgraad. Volgens Bouchez is het tijd om ’te stoppen met prutsen’ met maatregelen rond cheques, bedrijfswagens en de uitbreiding van het sociaal tarief. ‘Wat zegt het als je op een bevolking van 11 miljoen mensen aan 2 miljoen mensen een sociaal tarief toekent? Als we zo verder gaan, zit straks de hele bevolking in de “scope” van de maatregel’, aldus Bouchez.

De MR-voorzitter blijft intussen ook druk zetten op Groen-minister van Energie Tinne Van der Straeten in het dossier van de verlenging van de kerncentrales. Als de lopende gesprekken met Engie over de verlenging langer duren dan juli ‘zullen we parlementaire initiatieven nemen om ervoor te zorgen dat de directie van Engie-Electrabel gehoord wordt en zullen we wettelijke maatregelen nemen die kunnen zorgen voor de levensduurverlenging, het opleggen van taksen en desnoods het opvorderen’. ‘We moeten de onderhandelingen niet rekken. Alles ligt op tafel’, aldus nog Bouchez.