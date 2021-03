Topambtenaar Frank Robben, die administrateur-generaal van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) is en ook deel uitmaakt van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), moet een keuze maken tussen deze twee functies. Dat zegt MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez vrijdag.

Robben 'betwist zijn belangenconflict dat indruist tegen de regels die verhinderen om aan het hoofd van een administratie te staan en tegelijkertijd lid te zijn van de GBA. Hij moet kiezen, deze situatie moet stoppen', tweette Bouchez.

Eerder vrijdagochtend had Robben in een interview op La Première (RTBF) elke vorm van belangenconflict weerlegd. 'Ik heb deelgenomen aan geen enkel besluit en aan geen enkele beraadslaging over dossiers waarover ik zaken met de regering heb voorbereid', zei hij.

Frank Robben © .

Robben wijst erop dat noch het KSZ, noch het e-Health-platform - waarvan hij lid is van het overlegcomité - gecentraliseerde databanken zijn. 'Dit zijn systemen die zeer veilige informatie-uitwisseling organiseren', stelt hij. Hij voegt daar aan toe dat hij bereid is om tekst en uitleg te geven in de Kamer.

Midden februari namen twee leden van de GBA, die ook elders openbare functies hadden, ontslag vanwege kritiek op de onafhankelijkheid van de Autoriteit.

Dat Robben betrokken is bij meerdere stadia van het ontwerp, het beheer en de controle van gezondheidsdatasystemen leverde de afgelopen maanden al kritiek op de PS, Ecolo en de PTB.

De onafhankelijkheid van GBA is niet langer gegarandeerd, zei directeur Alexandra Jaspar vorige week nog. 'We moeten de staat controleren. Maar hoe doen we dat als we verantwoordelijken hebben die voor de staat werken?'

Lees ook: Vivaldi nadert eerste horde richting nieuwe staatshervorming

Lees ook: Privacy in coronatijden: 'Op den duur zijn we niet meer veraf van Chinese toestanden'

Robben 'betwist zijn belangenconflict dat indruist tegen de regels die verhinderen om aan het hoofd van een administratie te staan en tegelijkertijd lid te zijn van de GBA. Hij moet kiezen, deze situatie moet stoppen', tweette Bouchez. Eerder vrijdagochtend had Robben in een interview op La Première (RTBF) elke vorm van belangenconflict weerlegd. 'Ik heb deelgenomen aan geen enkel besluit en aan geen enkele beraadslaging over dossiers waarover ik zaken met de regering heb voorbereid', zei hij. Robben wijst erop dat noch het KSZ, noch het e-Health-platform - waarvan hij lid is van het overlegcomité - gecentraliseerde databanken zijn. 'Dit zijn systemen die zeer veilige informatie-uitwisseling organiseren', stelt hij. Hij voegt daar aan toe dat hij bereid is om tekst en uitleg te geven in de Kamer. Midden februari namen twee leden van de GBA, die ook elders openbare functies hadden, ontslag vanwege kritiek op de onafhankelijkheid van de Autoriteit. Dat Robben betrokken is bij meerdere stadia van het ontwerp, het beheer en de controle van gezondheidsdatasystemen leverde de afgelopen maanden al kritiek op de PS, Ecolo en de PTB. De onafhankelijkheid van GBA is niet langer gegarandeerd, zei directeur Alexandra Jaspar vorige week nog. 'We moeten de staat controleren. Maar hoe doen we dat als we verantwoordelijken hebben die voor de staat werken?'