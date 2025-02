MR-voorzitter Bouchez: ‘Heb handgeschreven document over meerwaardebelasting’

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez zegt zaterdag in interviews met De Tijd en De Morgen over een ‘handgeschreven document’ te beschikken waarop staat dat wie aandelen tien jaar aanhoudt, geen meerwaardetaks zal betalen. ‘Ik heb een deal met de premier, op papier, ondertekend’, aldus Bouchez. ‘Hij heeft dat trouwens zelf verklaard op tv.’

Nog volgens Bouchez hebben ‘de socialisten’ dat papier ook gelezen. ‘Ik wil dit niet op de spits drijven. Een regeerakkoord is geen wettekst. De concrete modaliteiten zullen later worden bepaald.’

Dat spaarders die hun aandelen tien jaar bijhouden gespaard zouden worden, stond al vermeld in een van De Wevers supernota’s, maar haalde het finale regeerakkoord niet. ‘Het deel van het akkoord waarnaar u verwijst, is niet nagelezen voor het document publiek verspreid werd’, zegt Bouchez daarover in De Tijd.

De Nederlandse en Franse versies van het hoofdstuk over de zogenaamde solidariteitsbijdrage lopen ook niet volledig gelijk, merkt Bouchez op. ‘In de Franse versie ontbreekt het tarief voor de meerwaarde tussen 2,5 en 5 miljoen euro. Wil men absoluut vasthouden aan wat er in de tekst staat? Geen probleem, dan zal het tarief tussen 2,5 en 5 miljoen euro nul procent zijn.’

In de Nederlandse versie is sprake van een tarief van 2,5 procent. Dat verschil en de onduidelijkheid over de modaliteiten is voor Bouchez logisch. ‘Het akkoord over de meerwaardebelasting is er pas gekomen in de laatste uren van een onderhandelingsmarathon. De medewerkers moesten in zeer moeilijke omstandigheden werken. Maar het is geen drama. In een regeerakkoord leg je doelstellingen, principes en strategieën vast. De modaliteiten zijn het werk van de minister van ­Financiën. Als Jambon zijn wetsontwerp klaar heeft, zullen we daar opnieuw over ­discussiëren.’