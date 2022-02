MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez lanceert zaterdag in L'Echo en De Tijd een pleidooi voor een lastenverlaging van 8 miljard euro. Die moet worden gefinancierd door de creatie van extra jobs.

In de federale coalitie komen de debatten over de grote fiscale hervorming, die minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) tegen 2024 moet uitwerken, stilaan op gang. Nadat hij eerder al had verklaard dat hij alleen van een hervorming wil weten als de lasten dalen, maakt MR-voorzitter Bouchez dat nu concreet met een 'koopkrachtplan'.

'Er is geen rechtvaardiger herverdeling van de belastingen mogelijk als ze niet dalen. Wij zullen dus alleen een 'taxdown' steunen en geen 'taxshift'', zegt Bouchez. 'Een werknemer belandt nu al in de hoogste schijf vanaf een inkomen van 41.000 euro. Dat is veel te snel. Concreet willen we de belastingvrije som optrekken van 9.000 naar 11.000 euro en de belastingdruk op een gemiddeld loon doen dalen van 35 naar 30 procent via het schuiven met grensbedragen en schijven. En we willen de fiscale aftrek van de kinderopvang verdubbelen van 14 naar 28 euro per dag om werkende mensen te ontlasten. Daarnaast willen we de btw op basisproducten verlagen van 6 naar 5 procent. Met inbegrip van telecom, want almaar meer mensen werken thuis. Voor startende zelfstandigen willen we een vrijstelling van sociale bijdragen tot 2.700 euro.'

Het hele pakket kost 8 miljard, volgens de berekeningen van MR. Het geld moet komen van het optrekken van de werkzaamheidsgraad naar 80%.

