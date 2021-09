MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez wil niet weten van een inperking van het fiscaal gunstregime voor het topvoetbal.

Dat zegt hij in een gesprek met De Tijd.

In het federale regeerakkoord staat dat er deze legislatuur een hervorming komt van de fiscale en parafiscale voordelen voor beroepssporters en clubs. Vooral over het topvoetbal bestaat al jaren verontwaardiging over de belastingkortingen en het gunstige RSZ-plafond. Op die manier vloeit jaarlijks 200 miljoen euro naar de clubs en hun spelers, waarbij de grootste voetbalclubs de grootste kortingen opstrijken.

Minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (Vooruit) en minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) leggen op dit moment de laatste hand aan hun plannen om een einde te maken aan die praktijken. Het dossier zou samen met de begrotingsbesprekingen eind deze maand op tafel komen, weet De Tijd. Maar Georges-Louis Bouchez, voorzitter van coalitiepartner MR, wil niet weten van een inperking van het systeem, zegt hij nu al aan de krant. 'Alleen sterke clubs konden zich handhaven door uitgaande transfers, veel andere vechten voor hun overleven', stelt Bouchez. 'Als de overheid nu, vlak na corona, nog eens aan hun centen gaat zitten, helpen we het Belgische voetbal om zeep.'

Ook de PS staat naar verluidt niet te springen voor een hervorming van het systeem. Voorzitter Paul Magnette is ook burgemeester van Charleroi, dat met Sporting Charleroi een voetbalclub in eerste klasse heeft. Bouchez is dan weer voorzitter van amateurvoetbalclub Francs Borains.

