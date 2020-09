De Vivaldi-regering was misschien niet de coalitie van jullie dromen, maar het is een oplossing om ons land stabiliteit te geven en de zwaarste crisis in jaren aan te pakken. Dat heeft MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez zondag verklaard aan het slot van een studiedag van de Franstalige liberalen.

Hij herhaalde daarbij nog eens waarom een samenwerking met de N-VA onmogelijk bleek.

Door de coronabesmetting van preformateur Egbert Lachaert moeten de voorzitters van liberalen, groenen, socialisten en CD&V noodgedwongen digitaal vergaderen. Dat was afgelopen weekend ook het geval. Grote doorbraken worden daardoor niet onmiddellijk verwacht. Niettemin blijft men op de partijhoofdkwartieren discreet over de werkzaamheden.

Ook MR-voorzitter Bouchez klapte niet uit de biecht over de onderhandelingen, net zomin als Open Vld-collega Lachaert, die via videoverbinding de Franstalige liberale broeders toesprak.

Lachaert kwam terug op de poging om Open Vld mee aan boord te krijgen van de regering waar PS en N-VA samen aan bouwden. "Onze tegenstanders hebben geprobeerd ons te verdelen, maar daar zijn ze niet in geslaagd." Bouchez gaf toe dat de nieuwe coalitie waar zeven partijen vandaag aan werken, misschien niet "de coalitie van onze dromen" was. Maar het biedt wel de kans ons land stabiliteit te bieden.

Hij gaf aan dat sommige leden misschien wel zin hadden in een nieuwe regering met N-VA en dat hijzelf een liberaal geïnspireerd socio-economisch verhaal wel zag zitten. "Maar we hebben moeten vaststellen dat N-VA een andere keuze heeft gemaakt, die van het communautaire en de splitsing van het land. Wij staan voor een sterk, verenigd en efficiënt België."

Zoals bekend willen de zeven partijen tegen 1 oktober een nieuwe regering in het zadel hebben. Intussen willen ze de vertrouwensstemming over de minderheidsregering-Wilmès tot dan uitstellen, zodat er een regering met volheid van bevoegdheden blijft om de coronacrisis aan te pakken. "Ik ben gehecht aan het gegeven woord en blijf ter beschikking van het parlement dat met een meerderheid moet beslissen of het die wens deelt", zei premier Sophie Wilmès tijdens het partij-event.

