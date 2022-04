De MR zal meewerken aan de herziening van het charter voor de democratie uit 2002, die de omgang van de democratische Franstalige partijen met extreemrechts afbakent.

Dat heeft voorzitter Georges-Louis Bouchez donderdagavond gezegd op de RTBF.

PS, Ecolo en Les Engagés namen het initiatief om het charter te herzien. Dat beslisten ze daags na het in Franstalig België veelbesproken debat tussen Bouchez en Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken in Terzake. Dat debat druiste immers in tegen het charter voor de democratie, dat het cordon médiatique rond extreemrechts vastlegt. Volgens PS, Ecolo en Les Engagés overschreed Bouchez daarmee een rode lijn, ze riepen hem ter verantwoording. Bouchez zelf was het niet eens met de kritiek.

De drie partijen hebben de Franstalige liberalen uitgenodigd om mee te werken aan de herziening van de tekst. Vrijdag is een bijeenkomst voorzien. De MR gaat in op die uitnodiging, zei Bouchez donderdagavond. De drie initiatiefnemers gaven donderdag/vandaag al een eerste aanzet voor het hernieuwde charter, dat nu gepaard zou gaan met een gedragscode. MR-fractieleider in de Kamer Benoît Piedboeuf vroeg toen om het dossier meer in de diepte aan te pakken.

Dat heeft voorzitter Georges-Louis Bouchez donderdagavond gezegd op de RTBF.PS, Ecolo en Les Engagés namen het initiatief om het charter te herzien. Dat beslisten ze daags na het in Franstalig België veelbesproken debat tussen Bouchez en Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken in Terzake. Dat debat druiste immers in tegen het charter voor de democratie, dat het cordon médiatique rond extreemrechts vastlegt. Volgens PS, Ecolo en Les Engagés overschreed Bouchez daarmee een rode lijn, ze riepen hem ter verantwoording. Bouchez zelf was het niet eens met de kritiek. De drie partijen hebben de Franstalige liberalen uitgenodigd om mee te werken aan de herziening van de tekst. Vrijdag is een bijeenkomst voorzien. De MR gaat in op die uitnodiging, zei Bouchez donderdagavond. De drie initiatiefnemers gaven donderdag/vandaag al een eerste aanzet voor het hernieuwde charter, dat nu gepaard zou gaan met een gedragscode. MR-fractieleider in de Kamer Benoît Piedboeuf vroeg toen om het dossier meer in de diepte aan te pakken.