Het voorstel van PS en Vooruit om dividenden te blokkeren is een "slecht goed idee". Dat heeft MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez zaterdag verklaard tijdens een virtuele partijbijeenkomst naar aanleiding van 1 mei.

De socialistische partijen dreigen met die piste indien het personeel van bedrijven die een goed jaar achter de rug hebben, niets meer kunnen krijgen dan 0,4 procent loonopslag (boven de index). 'Dat is niet redelijk. Dat is echt een populistisch idee', aldus Bouchez.

De Franstalige liberalen zullen zich alvast verzetten tegen het voorstel. 'Het is gemakkelijk om tegen de mensen te zeggen dat er geen dividenden zullen zijn. Iedereen geeft applaus want ze zeggen dat het om de multinationals en de superrijken gaat. Weet u dat een van de grote ontvangers van dividenden de Belgische staat is?', vroeg Bouchez.

'Gaan we aan de staat zeggen: geen dividenden meer bij Proximus en Belfius?', luidde het nog bij de MR-voorzitter, die erop wees dat uit dividenden ook belastinginkomsten voortvloeien. 'De staat zou zichzelf honderden miljoenen euro ontzeggen indien we die maatregel zouden toepassen en honderden miljoenen minder voor de sociale zekerheid en voor de openbare diensten.'

