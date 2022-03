MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez verzet zich tegen de bouw van nieuwe gascentrales om de energiebevoorrading te verzekeren. "Gas is slecht voor de planeet en verhoogt de afhankelijkheid van Rusland", zei hij donderdag in Villa Politica op Eén.

De federale regering zit morgen/vrijdag samen over de kernuitstap, met de bedoeling om de knoop nu echt definitief door te hakken. Eind vorig jaar leek het er nog op dat alle kerncentrales tegen eind 2025 zouden sluiten, maar daar heeft de oorlog in Oekraïne anders over beslist. Ook Groen, de partij van minister van Energie Tinne Van der Straeten, lijkt nu open te staan voor een levensduurverlenging van de twee jongste reactoren, al zou er dan nog altijd vervangcapaciteit in de vorm van gascentrales nodig zijn.

Voor Georges-Louis Bouchez, de voorzitter van regeringspartij MR die zich al van voor de Russische invasie in Oekraïne tegen de volledige kernuitstap verzet, gaat dat niet ver genoeg en moet de regering overwegen of er nog meer kerncentrales open kunnen blijven. Het argument dat dat niet veilig zou zijn, veegt hij van tafel: de minister heeft het gewoon nooit laten onderzoeken, zei hij in Villa Politica. 'Er is geen enkel rapport over, we hebben alleen de mening van Van der Straeten en (Groen-voorzitster, red.) Almaci.'

Bouchez verzet zich ook tegen de bouw van nieuwe gascentrales en verwijst daarvoor naar een rapport van de rederale energieregulator CREG. Die 'waarschuwt voor gascentrales, maar we zouden er toch bij bouwen?', klonk het. 'Het lijkt erop dat de minister van Energie meer tijd spendeert in het creëren van problemen dan in het zoeken naar oplossingen voor de bevoorradingszekerheid.'

De federale ministerraad komt morgenvoormiddag samen, daarna volgt een vergadering van het kernkabinet. Bouchez wil dat de regering 'ten laatste in de loop van het weekend' tot een akkoord komt, dat 'redelijk en verantwoord' is. 'Men moet stoppen met de onzin.'

Groen-voorzitster Almaci reageert scherp op de sortie van Bouchez. 'Klasse is niet te koop', tweet ze. 'En blijkbaar is ook het geheugen erg kort bij de MR. Haar premier en minister (Charles Michel en Marie Christine Marghem, red.) ijverden vurig voor het sluiten van alle nucleaire capaciteit en voor 9 (!) gascentrales. Helaas werd geen enkel scenario voorbereid. Deze regering kuist dat onder leiding van Groen op.'

De federale regering zit morgen/vrijdag samen over de kernuitstap, met de bedoeling om de knoop nu echt definitief door te hakken. Eind vorig jaar leek het er nog op dat alle kerncentrales tegen eind 2025 zouden sluiten, maar daar heeft de oorlog in Oekraïne anders over beslist. Ook Groen, de partij van minister van Energie Tinne Van der Straeten, lijkt nu open te staan voor een levensduurverlenging van de twee jongste reactoren, al zou er dan nog altijd vervangcapaciteit in de vorm van gascentrales nodig zijn. Voor Georges-Louis Bouchez, de voorzitter van regeringspartij MR die zich al van voor de Russische invasie in Oekraïne tegen de volledige kernuitstap verzet, gaat dat niet ver genoeg en moet de regering overwegen of er nog meer kerncentrales open kunnen blijven. Het argument dat dat niet veilig zou zijn, veegt hij van tafel: de minister heeft het gewoon nooit laten onderzoeken, zei hij in Villa Politica. 'Er is geen enkel rapport over, we hebben alleen de mening van Van der Straeten en (Groen-voorzitster, red.) Almaci.' Bouchez verzet zich ook tegen de bouw van nieuwe gascentrales en verwijst daarvoor naar een rapport van de rederale energieregulator CREG. Die 'waarschuwt voor gascentrales, maar we zouden er toch bij bouwen?', klonk het. 'Het lijkt erop dat de minister van Energie meer tijd spendeert in het creëren van problemen dan in het zoeken naar oplossingen voor de bevoorradingszekerheid.' De federale ministerraad komt morgenvoormiddag samen, daarna volgt een vergadering van het kernkabinet. Bouchez wil dat de regering 'ten laatste in de loop van het weekend' tot een akkoord komt, dat 'redelijk en verantwoord' is. 'Men moet stoppen met de onzin.' Groen-voorzitster Almaci reageert scherp op de sortie van Bouchez. 'Klasse is niet te koop', tweet ze. 'En blijkbaar is ook het geheugen erg kort bij de MR. Haar premier en minister (Charles Michel en Marie Christine Marghem, red.) ijverden vurig voor het sluiten van alle nucleaire capaciteit en voor 9 (!) gascentrales. Helaas werd geen enkel scenario voorbereid. Deze regering kuist dat onder leiding van Groen op.'