In een breed interview met De Zondag geeft MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez aan dat hij nog méér rock 'n roll wil zijn, en dat een versoepeling van coronamaatregelen voor de kerstperiode ten minste overwogen moet worden.

De MR-voorzitter legt eerst uit waarom hij in Vlaamse media wil opduiken. 'Ik geloof in de toekomst van dit land. Maar België kan nooit werken zonder Vlaanderen. De Franstalige politici moeten zich daar goed bewust van zijn. Ik wil me daarom ook in Vlaanderen presenteren.'

Klopt zijn imago als flamboyant figuur?

'Dat wel. De politieke wereld kent veel regels en tradities. Al die zaken enerveren mij. Ik wil die doorbreken. Soms lukt dat, soms niet. Ik vind dat ik nog niet genoeg rock 'n roll ben. Ik zou graag meer doen. Terwijl ik hier praat, spoken wel tien nieuwe ideeën in mijn hoofd. Over het beleid, dit land, de politieke organisatie, noem maar op. Maar ik besef dat ik moet leren doseren.'

Hij houdt zich naar eigen zeggen aan de coronaregels. 'Ik hou van snelheid in mijn leven. Ik ben wellicht de eerste politicus die leeft zoals een voetballer.'

Dan over naar de politiek.

Is Vivaldi zijn droomregering? wil De Zondag weten.

'Neen, maar dat is het van niemand, denk ik. De linkse partijen hadden liever een linkse regering gevormd, wij wilden graag het Zweedse beleid voortzetten. Maar dat bleek onmogelijk. Op een bepaald moment moet je het belang van het land vooropzetten.'

Paraplu open

Wat vindt hij van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A), toch zowat de ideologische tegenpool van Bouchez?

'Frank is een competent man. Maar hij moet beseffen dat hij één van de veertien ministers is. Niet minder dan dat, maar ook niet meer dan dat.' HIj laat er op volgen: 'Alleen de premier mag boven het team staan.'

Bouchez is niet blij dat nu al is vastgelegd dat er geen versoepelingen komen tot 15 januari. Als de cijfers blijven verbeteren, zegt hij, 'moeten we durven nadenken over nieuwe maatregelen. Waarom moet je dan tot 15 januari wachten om te evalueren. Als men 's ochtends regen voorspelt tot 14 uur, maar het is al droog om 10 uur, dan doe je toch ook je paraplu dicht?'

'We spreken hier over het levenswerk van veel mensen, hé. Laten we dat vooral niet vergeten. Als Frank Vandenbroucke spreekt over den blok erop , dan gaat hij daar te licht over.'

Het volledige interview met Georges-Louis Bouchez in De Zondag vindt u hier.

