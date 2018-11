Bosbranden Californië: Dodental 'Camp Fire' op 76, bijna 1.300 vermisten

De reddingsdiensten hebben de afgelopen uren nog vijf dode lichamen aangetroffen, blijkt uit de nieuwe balans die sheriff Kory Honea zaterdagavond bekendmaakte. De lijst met vermisten groeide verder aan tot 1.276, of 265 meer dan vrijdagavond. Maar deze lijst is volgens de sheriff verre van precies. Er staan waarschijnlijk dubbeltellingen in en men gaat ervan uit dat een aantal van de vermisten zich toch in veiligheid konden brengen.

De sheriff riep mensen op om te melden wanneer ze veilig zijn. Ook de schade die de zogenaamde 'Camp Fire' aanrichtte, is enorm. Het vuur woedt over bijna 60.000 hectare en verwoestte meer dan 12.000 gebouwen. Ongeveer de helft van de brand is nog niet onder controle. Het plaatsje Paradise werd nagenoeg volledig vernield.

Bij de 'Woolsey Fire' in de buurt van Los Angeles kwamen volgens Amerikaanse mediaberichten al drie mensen om het leven.

President Trump bezoekt rampgebied

Donald Trump heeft zaterdag de slachtoffers van de bosbranden in Californië ontmoet. De Amerikaanse president hield ook een pleidooi voor een beter bosbeheer.

Trump uitte eerder al kritiek over het slechte bosbeheer in Californië. Hij herhaalde die kritiek zaterdag en dreigt ermee financiering achter te houden als het wanbeheer niet ophoudt. De Amerikaanse president benadrukte ook dat hij een onderhoud wil met de beleidsmakers in Californië voor een "beter bosbeheer".

"Het bosbeheer moet veel beter. En dat zou jaren geleden al moeten gebeurd zijn. We geven miljoenen dollars elk jaar, maar intussen vallen er zo veel doden, allemaal door een slecht beheer van de bossen", aldus Trump.

De Camp Fire verwoestte bijna het volledige stadje Paradise. Het gaat om de dodelijkste en meest verwoestende brand ooit in Californië. Het vuur is nog altijd maar voor de helft onder controle.