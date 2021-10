De doelstelling van 1.250 hectare extra bos kan sneller dan verwacht gerealiseerd worden, stelt Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir.

Met 644 hectare bebosbare gronden hebben de Vlaamse overheidsinstanties anderhalf jaar na de lancering van haar bosuitbreidingsplan al meer dan 51 procent van de noodzakelijke gronden in portefeuille. Maar andere partners van de Bosalliantie, in het bijzonder de lokale besturen, hebben nog aardig wat werk voor de boeg, waarschuwt Demir.

Minister Demir grijpt de Week van het Bos aan om de balans op te maken van het bosuitbreidingsplan, dat ze anderhalf jaar geleden lanceerde. Op anderhalf jaar tijd hebben we samen ongeveer 1.000 van de 4.000 hectare bebosbare gronden gevonden, zegt Demir. 'En dat is de zwaarste inspanning voor extra bos. Voldoende gronden vinden om te bebossen. We moeten nog op kruissnelheid geraken, maar op anderhalf jaar tijd 1.000 hectare vinden is absoluut niet slecht', vindt ze.

Toekomstige bebossing

De Vlaamse overheid (vooral Natuur en Bos, Vlaamse Landmaatschappij, departement Omgeving) zou 1.250 hectare voor haar rekening nemen. Daarvan is 644 ha of 51,5 procent alvast binnen handbereik om te bebossen de komende jaren.

De lokale besturen, de natuurverenigingen en de bosgroepen en regionale landschappen gingen elk 750 hectare voor hun rekening nemen. Bedrijven en private eigenaars zouden goed moeten zijn voor 500 hectare. Voor de meeste van hen ging in januari ook een nieuwe financiële ondersteuning in, waardoor ze maar de helft van vorig plantseizoen actief waren. Samen hebben ze ongeveer 330 hectare op zak.

Nog een lange weg

Met 8,1 procent of 61 hectare hebben vooral de lokale besturen nog een lange weg af te leggen. Demir roept hen op zich zeker niet te laten ontmoedigen en volop bijkomende initiatieven te nemen om te zorgen voor meer bos in Vlaanderen.

'Helaas lopen vooral veel steden momenteel nog wat achter. En dat is jammer, want vanuit Vlaanderen voorzien we meer dan 4 miljoen euro per jaar om ook de steden en gemeenten te ondersteunen bij hun plannen', aldus nog Demir.

De minister reikt donderdag tijdens een Boscongres de eerste boslabels uit aan lokale besturen die wél slaagden in het realiseren van extra bos tijdens het vorig plantseizoen.

Met 644 hectare bebosbare gronden hebben de Vlaamse overheidsinstanties anderhalf jaar na de lancering van haar bosuitbreidingsplan al meer dan 51 procent van de noodzakelijke gronden in portefeuille. Maar andere partners van de Bosalliantie, in het bijzonder de lokale besturen, hebben nog aardig wat werk voor de boeg, waarschuwt Demir.Minister Demir grijpt de Week van het Bos aan om de balans op te maken van het bosuitbreidingsplan, dat ze anderhalf jaar geleden lanceerde. Op anderhalf jaar tijd hebben we samen ongeveer 1.000 van de 4.000 hectare bebosbare gronden gevonden, zegt Demir. 'En dat is de zwaarste inspanning voor extra bos. Voldoende gronden vinden om te bebossen. We moeten nog op kruissnelheid geraken, maar op anderhalf jaar tijd 1.000 hectare vinden is absoluut niet slecht', vindt ze. De Vlaamse overheid (vooral Natuur en Bos, Vlaamse Landmaatschappij, departement Omgeving) zou 1.250 hectare voor haar rekening nemen. Daarvan is 644 ha of 51,5 procent alvast binnen handbereik om te bebossen de komende jaren. De lokale besturen, de natuurverenigingen en de bosgroepen en regionale landschappen gingen elk 750 hectare voor hun rekening nemen. Bedrijven en private eigenaars zouden goed moeten zijn voor 500 hectare. Voor de meeste van hen ging in januari ook een nieuwe financiële ondersteuning in, waardoor ze maar de helft van vorig plantseizoen actief waren. Samen hebben ze ongeveer 330 hectare op zak. Met 8,1 procent of 61 hectare hebben vooral de lokale besturen nog een lange weg af te leggen. Demir roept hen op zich zeker niet te laten ontmoedigen en volop bijkomende initiatieven te nemen om te zorgen voor meer bos in Vlaanderen. 'Helaas lopen vooral veel steden momenteel nog wat achter. En dat is jammer, want vanuit Vlaanderen voorzien we meer dan 4 miljoen euro per jaar om ook de steden en gemeenten te ondersteunen bij hun plannen', aldus nog Demir. De minister reikt donderdag tijdens een Boscongres de eerste boslabels uit aan lokale besturen die wél slaagden in het realiseren van extra bos tijdens het vorig plantseizoen.