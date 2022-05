Borstkankermedicijn wint Galenusprijs voor innovatiefste geneesmiddel van 2021

Het medicijn Trodelvy heeft dinsdagavond de Galenusprijs voor het innovatiefste geneesmiddel van 2021 gewonnen. Boston Scientific won met Farapulse de Galenusprijs in de categorie medische hulpmiddelen. De beste onderzoekster is Ana Beloqui van de UCLouvain.

Het medicijn Trodelvy heeft dinsdagavond de Galenusprijs voor het innovatiefste geneesmiddel van 2021 gewonnen. Boston Scientific won met Farapulse de Galenusprijs in de categorie medische hulpmiddelen. De beste onderzoekster is Ana Beloqui van de UCLouvain.

De Galenusprijzen werden al voor de veertigste keer uitgereikt door Roularta HealthCare, de uitgever van Artsenkrant/Le Journal du Médecine en de Apotheker/Le Pharmacien. Een jury van universiteitsprofessoren selecteerde de drie winnaars. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke reikte de prijzen uit.

De geneesmiddelenprijs bekroont het innovatiefste geneesmiddel voor menselijk gebruik van het afgelopen jaar. Het bekroonde geneesmiddel Trodelvy wordt gebruikt bij de behandeling van inoperabele of gemetastaseerde “triple-negatieve” borstkanker. Het gaat hier over een agressieve tumor gekenmerkt door een snelle ziekteprogressie, een zeer ongunstige prognose en een gebrek aan adequate behandelingsopties.

Boston Scientific kreeg de Galenusprijs voor het innovatiefste medische hulpmiddel voor Farapulse, een behandeling van voorkamerfibrillatie. Farapulse behandelt voorkamerfibrillatie met “pulsed field ablation” en is in tegenstelling tot de klassieke thermische methoden weefselselectief. Daardoor kan het risico op complicaties door nevenschade worden vermeden. Bovendien kan “pulse field ablation” worden uitgevoerd in een paar seconden, waardoor de proceduretijd sterk vermindert in vergelijking met de thermale procedures.

Tot slot ontving onderzoekster Ana Beloqui (UCLouvain) de Galenusprijs voor haar werk rond het toedienen van peptiden door de mond. Het uitgangspunt is dat geneesmiddelen bij veel chronische ziekten dagelijks moeten worden ingespoten, zonder niet-invasieve alternatieven. Ana Beloqui ontwikkelt nanotransporters opgebouwd uit lipiden, die geladen met een therapeutisch peptide door de darmbarrière kunnen dringen. Er is al veel onderzoek gedaan naar nanopartikels als vehikel voor geneesmiddelen. Uit dit onderzoek blijkt dat nanopartikels ook een actieve rol kunnen spelen bij de

behandeling van ziekten.