De gemeente Borsbeek start officieel fusiegesprekken op om aan te sluiten bij de stad Antwerpen. Dat hebben beide lokale besturen vrijdag bekendgemaakt op een persconferentie.

Borsbeek zou vanaf 2025 het tiende district van Antwerpen worden en zo dus een deel van zijn autonomie behouden.

Borsbeek is met net geen 4 km² de kleinste gemeente van de provincie Antwerpen en telt 11.200 inwoners, ten opzichte van de zowat 530.000 inwoners van de stad Antwerpen. Het statuut van district zou er echter voor zorgen dat de eigenheid van Borsbeek wordt verzekerd. Daartegenover staat dat het wel zou kunnen rekenen op allerlei stedelijke diensten en over de grotere financiële middelen van de stad Antwerpen.

Het Antwerpse stadsbestuur vindt dan weer een verdere uitbreiding, de eerste sinds de grote fusieoperatie van 1983, een goed idee omdat het nu al op heel wat vlakken op grotere schaal samenwerkt. Zo is er de Vervoerregio Antwerpen waarbinnen overleg wordt gepleegd over de modal shift in een veel groter gebied dan louter de stad en wordt er met de gemeenten Schoten, Stabroek, Wommelgem en Borsbeek samengewerkt binnen de Antwerpse eerstelijnszones.

50 miljoen

De fusie tussen Antwerpen en Borsbeek zou kunnen rekenen op de eenmalige financiële impuls die de Vlaamse overheid voorziet voor gemeenten die beslissen om samen te gaan. In dit concrete dossier zou het gaan om zowat 50 miljoen euro. Er wordt nu een traject opgesteld om alle administratieve en juridische voorbereidingen af te handelen en ervoor te zorgen dat zowel de Antwerpenaar als de Borsbeekenaar er met de fusie op vooruit gaat.

De uiteindelijke beslissing moet voor 31 december 2023 worden voorgelegd aan beide gemeenteraden, zodat in 2024 de gemeenteraadsverkiezingen al gezamenlijk kunnen gebeuren en op 1 januari 2025 de fusie officieel kan starten.

Borsbeek zou vanaf 2025 het tiende district van Antwerpen worden en zo dus een deel van zijn autonomie behouden.Borsbeek is met net geen 4 km² de kleinste gemeente van de provincie Antwerpen en telt 11.200 inwoners, ten opzichte van de zowat 530.000 inwoners van de stad Antwerpen. Het statuut van district zou er echter voor zorgen dat de eigenheid van Borsbeek wordt verzekerd. Daartegenover staat dat het wel zou kunnen rekenen op allerlei stedelijke diensten en over de grotere financiële middelen van de stad Antwerpen. Het Antwerpse stadsbestuur vindt dan weer een verdere uitbreiding, de eerste sinds de grote fusieoperatie van 1983, een goed idee omdat het nu al op heel wat vlakken op grotere schaal samenwerkt. Zo is er de Vervoerregio Antwerpen waarbinnen overleg wordt gepleegd over de modal shift in een veel groter gebied dan louter de stad en wordt er met de gemeenten Schoten, Stabroek, Wommelgem en Borsbeek samengewerkt binnen de Antwerpse eerstelijnszones. De fusie tussen Antwerpen en Borsbeek zou kunnen rekenen op de eenmalige financiële impuls die de Vlaamse overheid voorziet voor gemeenten die beslissen om samen te gaan. In dit concrete dossier zou het gaan om zowat 50 miljoen euro. Er wordt nu een traject opgesteld om alle administratieve en juridische voorbereidingen af te handelen en ervoor te zorgen dat zowel de Antwerpenaar als de Borsbeekenaar er met de fusie op vooruit gaat. De uiteindelijke beslissing moet voor 31 december 2023 worden voorgelegd aan beide gemeenteraden, zodat in 2024 de gemeenteraadsverkiezingen al gezamenlijk kunnen gebeuren en op 1 januari 2025 de fusie officieel kan starten.