Volgens de Britse premier Boris Johnson, die een tijdlang in het ziekenhuis lag nadat hij besmet raakte met het coronavirus, waren de dokters die hem behandelden er zich op aan het voorbereiden dat ze mogelijk zijn overlijden zouden moeten aankondigen. Dat zegt hij in een interview zondag met de tabloid The Sun.

De 55-jarige Boris Johnson testte eind maart positief op het coronavirus. Hijzelf kondigde dat op 27 maart aan, maar zei toen dat hij slechts milde symptomen vertoonde. Op 5 april werd hij uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht voor analyses, maar binnen de 24 uur belandde hij op intensieve zorgen.

Daar moest hij drie dagen lang zuurstof toegediend krijgen. Op 12 april mocht Johnson het ziekenhuis verlaten. Hij verklaarde toen dat zijn strijd tegen het virus 'de twee kanten had kunnen opgaan.'

In het interview met The Sun zegt Johnson dat de dokters zich al aan het voorbereiden waren op een mogelijke aankondiging van zijn dood. 'Het was een zwaar moment, ik zal het niet ontkennen. Ze hadden een strategie om met een soort 'dood-van-Stalin'-scenario om te gaan', zegt Johnson. 'Ik was niet bepaald in goede doen en er moesten noodplannen komen. De dokters hadden allerlei regelingen over wat er moest gebeuren indien het heel slecht zou aflopen.'

Johnson is sinds kort terug aan de slag. Intussen is zijn vriendin Carrie Symonds bevallen van hun zoon Wilfred Lawrie Nicholas. De derde naam van de jongen is een eerbeton aan Nicholas Price en Nicholas Hart, de twee artsen die de premier op intensieve zorgen behandeld hebben. (Belga)