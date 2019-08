De Britse eerste minister Boris Johnson heeft tijdens een gesprek met de Amerikaanse president Donald Trump duidelijk gemaakt dat zijn land liever "handelsvrede" ziet dan een handelsoorlog.

Het was de eerste ontmoeting tussen de twee politici sinds Johnson eerste minister van het Verenigd Koninkrijk is geworden.

Trump en Johnson hebben elkaar zondagmorgen ontmoet tijdens de G7-top in de Zuid-Franse stad Biarritz. Daarbij kwam onder meer het handelsconflict tussen de VS en China aan bod. 'Ik feliciteer de president met al wat de Amerikaanse economie bereikt. Het is geweldig om dat te zien', verklaarde Johnson. 'Onze visie over de handelsoorlog is dat we eerder voorstander zijn van handelsvrede', vervolgde de Britse eerste minister. 'We houden niet van handelstarieven.'

De Amerikaanse president liet van zijn kant verstaan dat zijn bondgenoten de handelsoorlog lijken te 'respecteren'. Niemand heeft gevraagd om het handelsconflict met China terug te schroeven, zo klonk het nog. De vraag van een journalist, die wilde weten of Trump geen bedenkingen had bij een escalerend handelsconflict met China, beantwoordde de Amerikaanse president kort met: 'Ik heb overal bedenkingen bij'.

De leider van de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk zaten voor het overige volledig op dezelfde golflengte. Trump noemde de nieuwe Britse premier 'de juiste man voor de job'. De Amerikaanse president gaf ook aan dat hij veel verwachtte van de toekomstige gesprekken over een Brits-Amerikaans handelsakkoord. 'Er zal geen anker meer aan hun enkel hangen', aldus Trump, in een verwijzing naar de EU.

Nog volgens Trump wordt het wellicht 'een zeer groot handelsakkoord, groter dan we ooit gehad hebben'. Trump en Johnson lijken het er ook over eens dat het Britse gezondsheidsstelsel NHS geen deel moet uitmaken van de overeenkomst. Tot slot kondigde Trump nog aan 'heel dicht' bij een groot handelsakkoord met Japan te staan.