Voor de kust van Zeebrugge is momenteel een reddingsoperatie aan de gang. Een bootje met 26 transmigranten is er op drift. De inzittenden belden zelf de hulpdiensten op, bevestigt de gouverneur van West-Vlaanderen, Carl Decaluwé, woensdag.

Voorlopig is de toestand van de opvarenden nog onduidelijk. 'De hulpdiensten zijn volop op zoek naar de transmigranten ter hoogte van het windmolenpark. Omdat ze al twee dagen op drift waren, zouden de transmigranten zelf de hulpdiensten gebeld hebben. Momenteel is het niet duidelijk of er zich mensen in het water bevinden', aldus Decaluwé.

De windmolens van windmolenpark Northwester 2 voor de kust van Zeebrugge worden stilgelegd in het kader van een reddingsactie. Dat meldt gouverneur Decaluwé woensdagvoormiddag.

