Bonte wil Groen weer mee aan onderhandelingstafel

In de nacht van zondag op maandag bereikten het kartel SP.A-Groen, CD&V en Open VLD een akkoord over de vorming van een nieuwe coalitie in Vilvoorde. Burgemeester Hans Bonte (SP.A) wou echter geen schepenmandaat geven aan kartelpartner Groen, die daarop voor de oppositie koos. Even later verspreidde Open Vld samen met Groen en N-VA een mededeling waarin ze fel uithaalden tegen 'de brutaliteit en woordbreuk van Bonte' en aankondigden tot 11 november een pauze in te lassen in de coalitiegesprekken.

CD&V riep dinsdag echter op om de gesprekken onmiddellijk te hervatten. Nu laat SP.A weten 'constructief te willen meewerken aan een snelle oplossing voor de ontstane politieke impasse'. De partij nodigt hierbij naast CD&V en Open VLD ook 'de collega's van Groen' terug uit aan de onderhandelingstafel. 'Hoe sneller we hier uit geraken, hoe beter voor de stad en zijn inwoners', aldus Johan Serkeyn, voorzitter van de SP.A-Vilvoorde. Volgens Serkeyn moet er snel een oplossing worden gevonden voor dit 'accident de parcours' en is SP.A bereid om de weigering van burgemeester Bonte te herbekijken om aan Groen een schepenzetel te geven.