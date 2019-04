Als Hans Bonte (SP.A) straks herverkozen wordt in de Kamer, dan gaat hij zijn zitje gewoon opnemen. Nochtans strookt dat niet met de statuten van zijn eigen partij, maar daar ziet Bonte geen graten in. Dat berichten De Standaard en Het Nieuwsblad dinsdag.

'Mijn Leuvense collega Mo Ridouani en ik staan op de 15de en de 14de plaats. De kans dat ik verkozen geraak is niet groot, maar áls de kiezer mij naar het parlement stuurt, ga ik zetelen. Decumul of niet.'

Bonte is wel van plan om in dat geval toestemming te vragen aan de partij om te cumuleren, desnoods via een congres. 'Ik kan me niet inbeelden dat de partij op zo'n moment blind zal zijn voor de wil van de ­kiezer.'

Bonte was al langer een tegenstander van de decumul van zijn partij. 'Een strategisch slechte beslissing', noemt hij die. Maar een middenvinger naar partijvoorzitter John Crombez vindt hij zijn beslissing niet.

Crombez reageert koelbloedig. 'Als hij zo immens veel stemmen heeft dat hij tóch verkozen wordt, is het zijn goed recht om aan het partij­bureau een uitzondering te vragen. Ik beschouw dit niet als een uithaal.'