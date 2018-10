Bonte en blauw voor de N-VA in Vilvoorde

Hans Bontes kartellijst met Groen komt dankzij een winst van 7 procentpunten uit op 32%. Coalitiepartner Open VLD wint ook (5 procentpunten, tot 21%), de N-VA daarentegen verliest 4 procentpunten en zakt naar 12%. Paars-groen-geel kan in Vilvoorde dus blijven regeren.

Bonte zette ook een mooi persoonlijk resultaat neer met 3703 voorkeurstemmen. Eerste achtervolger is Open VLD'er Jo De Ro (2117). Opmerkelijk: niet alleen de N-VA, maar ook Vlaams Belang verliest hier, zij het amper één procentpunt. En dat in de stad die steevast in een adem werd genoemd met termen als Syriëstrijders, radicalisering en terrorismedreiging.

Vilvoorde is zo, samen met Leuven, een van de amper twee zoete uitslagen voor SP.A-voorzitter John Crombez in Vlaams-Brabant. Al is het niet ondenkbeeldig dat Vilvoorde voor Crombez ook enigszins bitter smaakt. Met Bonte vocht hij immers een nijdig robbertje uit over de decumulregel. Die dwong Bonte een punt te zetten achter zijn parlementaire mandaat en voluit te kiezen voor de sjerp in Vilvoorde. Dat pakt nu, in zijn eigen woorden, 'onverwachts zeer positief uit'.

Hoewel Bonte 'goed heeft samengewerkt' met de coalitiepartners Open VLD en N-VA, sprak hij nog geen voorkeur uit voor een nieuw bestuur. Hij kan voort met Open VLD alleen (een meerderheid van 21 zetels op 35), met de huidige coalitie (de 5 extra zetels dankzij SP.A/Groen en Open VLD maken de 2 verloren N-VA-zetels goed) of de verliezende N-VA inwisselen voor de CD&V. Die bleef status quo op 5 zetels en kan voor een zeer ruime meerderheid van 26 zetels zorgen.

Lijsttrekker Peter Van Kemseke gaf aan zich 'niet zomaar' neer te leggen bij een plaats in de oppositie.