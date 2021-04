Donderdagavond gingen viroloog Marc Van Ranst en burgemeester Jean-Marie Dedecker in Terzake in debat over de lockdownmaatregelen. 'Bespaar ons de volgende ronde', schrijft Peter Casteels.

Marc Van Ranst zegt op alles 'ja'. Het is een van de redenen waarom journalisten van hem houden, het is ook de reden waarom nogal wat mensen stilaan gek van hem worden. Het lijkt er tegenwoordig zelfs op dat hij zich liever acht keer op een nacht laat wakker bellen door idioten dan één telefoontje van een journalist te missen. Toen Terzake Van Ranst gisteren dus vroeg om in debat te gaan met Jean-Marie Dedecker over het vervroegd openen van de Middelkerkse terrassen, was er geen twijfel mogelijk. Rond de klok van acht zou hij 's avonds in de studio aanschuiven. Lang verhaal kort: Van Ranst had de uitnodiging beter geweigerd.Nog beter was het geweest als de redactie van Terzake die uitnodiging überhaupt niet had uitgestuurd. De aanleiding was namelijk nogal licht voor een discussie over de verspreiding van het virus. Het overlegcomité besliste woensdag dat de terrassen op acht mei heropend worden, Dedecker wil ze in zijn gemeente al vanaf één mei toelaten. 'Het komt niet aan op een week', zei de burgemeester er zelf over, die in de verschuiving van één naar acht mei een complot van de andere partijen zag om voor de socialisten hun dag van de arbeid te verpesten. Van Ranst was het daar - minus dat complot - zo ongeveer mee eens: ook volgens hem was die ene week 'symbolisch'.Waar ging het debat dan wél over, dat niettemin nog bijna tien minuten voortduurde? Wel, dit is de reden waarom iemand als Siegfried Bracke, die al maandenlang een haatcampagne voert tegen Van Ranst, gisterenavond helemaal opleefde: het ging over zakes waarvoor de expertise van een viroloog niet echt vereist waren. 'Ik ben er zeker van: die terrassen gaan niet open', was de eerste repliek van Van Ranst. 'Want wie gaat daar rondlopen? Agenten die door uw gouverneur zijn gestuurd.' Hij voorspelde dat de uitbaters boetes zouden moeten betalen. Dat had allemaal geloofwaardiger geklonken uit de mond van, bijvoorbeeld, die gouverneur. Terzake had dus beter Carl Decaluwé gevraagd.Kathleen Cools, in vakantiemodus, wilde het gelukkig ook graag nog over het bredere plaatje hebben. 'Hoe houden we dit leefbaar', vroeg ze aan Van Ranst, nogal in het ijle. Op zulke momenten is hij op z'n best. Zelfs op een wat onnozele vraag van een journalist - ik spreek ook uit ervaring - heeft Van Ranst altijd een goed antwoord klaar. Dit had in de ogen van de redacteur die het debat voorbereidde allicht het begin moeten zijn van een felle strijd tussen de Viroloog en de Burgemeester - op Twitter werd het haast met de affiche van een boksmatch aangekondigd, iets waar het hoofd van Decaluwé natuurlijk minder goed op pakt. Maar het kwam er hier ook nooit echt uit. Goeddeels ligt dat aan het format van Terzake, waar zelden genoeg tijd is om een debat te voeren waar kijkers echt iets van opsteken. Toen voorzitters Conner Rousseau (Vooruit) en Meyrem Almaci (Groen) in februari in dezelfde studio in debat gingen over het recht om een kind te krijgen, lag het ook niet alleen aan de deelnemers dat het verzandde in schelle over-en-weertjes.Gisteren was het resultaat daarvan het volgende: Jean-Marie Dedecker stotterde in half afgewerkte zinnen alle kritiek bij elkaar die we de voorbije maanden al op lockdowns hebben gehoord, waarbij hij meestal zichzelf onderbrak vooraleer hij een argument had afgemaakt of werd tegengesproken door Van Ranst. In dezen is Van Ranst uiteraard de meerdere van Dedecker, maar ook hij kreeg niets gezegd dat de moeite van het herhalen waard is. Kathleen Cools probeerde de boel nog wat op te poken door een aanvalletje van Dedecker op Van Ranst uit een van zijn columns voor Knack.be te citeren. Uit zijn amicale antwoord bleek, helaas, dat de burgemeester best wel een carapils zou kunnen drinken op de dijk van Middelkerke met de viroloog. 'We moeten hier afronden', zei Cools dan maar. 'We kunnen het nog een keer doen als blijkt dat we nog lang in deze miserie zitten.' Bespaar ons in ieder geval dat dan toch!