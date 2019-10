Kamerlid Hendrik Bogaert en minister van Binnenlandse Zaken en burgemeester van Aalter Pieter De Crem zijn geen kandidaat om voorzitter te worden van CD&V.

'Ik meen dat, binnen de huidige partijstructuur, CD&V nog niet rijp is voor mijn visie omtrent haar positionering en (pertinente) bestaansgrond', laat Pieter De Crem weten op Facebook. 'Wellicht is dat in de toekomst wel het geval.'

'Desalniettemin blijf ik als minister van Binnenlandse Zaken en burgemeester van Aalter in mijn politieke actie de eigenheid en identiteit van de christendemocraten voortdurend uitdragen, verdedigen en scherp stellen.'

Ook Hendrik Bogaert, die op 26 mei lijsttrekker voor de Kamer was in West-Vlaanderen, doet niet mee.

'Ik stap zelf niet in de race, het is te vroeg voor mijn ideeën in de partij, zoals het ideologisch essay 'In vrijheid samenleven' en mijn strategische visienota. Veel geleerd in deze periode, dank voor vriendschap, steun en aanmoediging", zei Bogaert zondagnamiddag in een tweet.

Succes aan alle kandidaten. 👍🏻

Volgens Bogaert moet CD&V evolueren naar een 'centrumrechtse traditionele volkspartij', die pleit voor een hogere integratiedruk op nieuwkomers en respect vraagt voor tradities. Bogaert pleitte ook voor het behoud van kernenergie om de CO2-uitstoot te laten dalen.

Uiteindelijk hebben zeven kandidaten zich voor de deadline maandagmorgen gemeld: Vincent Van Peteghem, Katrien Partyka, Raf Terwingen, Sammy Mahdi, Walter De Donder, Joachim Coens en Christophe Vermeulen.

Kandidaten hadden tot maandagmorgen 8 uur de tijd om zich te melden. Later maandagmorgen zal het politiek bestuur de kandidaturen onderzoeken en goedkeuren indien ze aan de voorwaarden voldoen. Om 12 uur volgt dan een persconferentie met alle kandidaat-voorzitters.

De leden stemmen vanaf volgende week maandag online of per brief. Op 18 november is het resultaat bekend, al is de kans groot dat er een tweede ronde volgt. In dat geval kennen we op 6 december de nieuwe CD&V-voorzitter.