Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker (Open VLD) wil bedrijven die hun producten onterecht als natuurlijk, milieuvriendelijk of duurzaam aanprijzen - ook wel greenwashing genoemd - strenger ­controleren en met fikse boetes bestraffen. Dat staat woensdag in Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen.

Uit een studie die de Europese Commissie begin dit jaar opzette, blijkt dat groene labels vaak (42 procent) niet kloppen en misleidend zijn. In meer dan de helft van de gevallen (59 procent) vallen ze niet na te trekken. Zulke oneerlijke handelspraktijken zijn al strafbaar, maar de Economische Inspectie treedt er nauwelijks tegen op.

Omdat greenwashing steeds omvangrijkere proporties aanneemt, heeft De Bleeker nu een plan klaar. Aan de ene kant wil de staatssecretaris bedrijven die zich onbewust bezondigen aan ongeloofwaardige informatie, dubbelzinnige termen of pseudolabels, met een gids sensibiliseren.

Tegen bedrijven die bewust aan greenwashing doen, zal harder worden opgetreden. De Bleeker wil dat de Economische Inspectie zich vanaf nu wel focust op greenwashing en ook boetes oplegt die kunnen oplopen tot 200.000 euro. De staatssecretaris roept consumenten voorts op om dubieuze claims door te spelen via meldpunt.belgie.be.

