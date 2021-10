Volgend jaar zal het boekenevenement Boektopia in Kortrijk in een uitgebreide versie plaatsvinden tijdens de herfstvakantie. Dat melden de organisatoren. Anders dan de eerste editie van drie dagen, zal de editie van volgend jaar meer dan een volledige week innemen.

Zaterdag ging de eerste editie van Boektopia van start. Honderden boekenliefhebbers zakten 's ochtends af naar Kortrijk Xpo. Voor de signeersessie van jeugdschrijver Marc de Bel vormde zich meteen een lange rij fans en heel wat kinderen leerden stripfiguur Jommeke tekenen in de illustratie- en stripverhalenhoek. 'De reacties van de eerste bezoekers zijn heel positief. Mensen zijn duidelijk nieuwsgierig naar Boektopia', zegt Jo Dupré van Boektopia.

'Hub' van het literaire veld

Boektopia wil afstappen van de klassieke boekenbeurs en zet in op beleving. 'Wij willen niet gewoon een boek op tafel leggen, maar willen mensen meer laten beleven. Kinderen kunnen hier strips tekenen en er zijn ook verschillende belevingsroutes.'

De organisatie besliste alvast om volgend jaar een uitgebreide editie te organiseren. 'Gezien corona hebben we ervoor gekozen om een soort preview te organiseren op volgend jaar. In 2022 plannen we Boektopia gedurende negen dagen in een grotere editie.' Het is de bedoeling om volgend jaar ook internationale auteurs aan te trekken. 'Boektopia moet echt de 'hub' worden van het literaire veld', aldus Dupré.

Gedurende drie dagen worden meer dan 150 auteurs verwacht. Zaterdag komen nog Axl Peleman en Charel Cambré, Sammy Madhi, Marieke Lucas Rijneveld, Merho en Lectrr langs. Later dit weekend maken ook Pascale Naessens, Sandra Bekkari, Margot Vanderstraeten en Ish Ait Hamou hun opwachting.

