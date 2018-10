Boechout weerstaat gele golf

Die populariteit zag Koen T'Sijen afgelopen zondag nog eens onderstreept. Met zijn lijst Pro Boechout & Vremde haalde hij bijna 37 procent van de stemmen, een lichte verbetering van de vorige score.

Op papier had de lijst van T'Sijen er nochtans een te duchten concurrent bij. Nieuwkomer 't Dorp profileerde zich als een mix van burger- en protestpartij, en had met de bekende acteur Filip Peeters een potentieel stemmenkanon in de rangen.

Toch slaagde de partij niet in haar ambitie om het burgemeester T'Sijen lastig te maken. Hetzelfde mag gezegd van de N-VA, de belangrijkste oppositiepartij, die anders dan in de omliggende gemeenten fors verlies liet optekenen. 'De gele tsunami is nochtans duidelijk ook langs Boechout gepasseerd', vertelt burgemeester T'Sijen.

'Op de lijst voor de provincie haalde de partij hier veertig procent. Er zijn met andere woorden een pak Boechoutse N-VA-sympathisanten die meer vertrouwen hadden in de lijst van de burgemeester dan in de lokale N-VA-lijst.'