Bodybuilders in beeld: ‘Je moet er elke dag aan werken’ (video)

De lente is in het land. De fitnesscentra zitten vol met mensen die hun lichaam willen klaarstomen voor de zomervakantie. Wij vroegen drie ervaren bodybuilders om raad.

Tamara Panis (25) traint al drie jaar met een wedstrijdcoach

‘Ik had vroeger last van overgewicht. Een paar jaar geleden besloot ik een personal coach in de arm te nemen. Maar het dieet en de oefeningen die hij me oplegde, matten me lichamelijk en geestelijk volledig af. Via een andere coach kwam ik in contact met het bodybuilderswereldje. Daar voelde ik me meteen supergoed. Ik trainde veel en werd beloond voor mijn harde werk. Van de vier wedstrijden waaraan ik tot nu toe heb deelgenomen, won ik er drie.

‘Een lichaam bouwen doe je niet alleen door veel te trainen. Ook de juiste voeding is belangrijk. Om resultaten te behalen moet je een perfecte balans vinden tussen koolhydraten, eiwitten en vetten. En daar loopt het bij heel wat mensen mis. Zonder professionele begeleiding kan je gezondheid daaronder lijden. Hoge cholesterol, te veel suiker…

‘Het leven van een bodybuilder bestaat uit bulk- en cut-periodes. Tijdens het bulken eet je veel, zodat je spieren kunt opbouwen. In de aanloop naar een wedstrijd ga je cutten: minder eten, zodat je langzaam vermagert en de opgebouwde spieren mooi uitkomen. De lengte van die periodes hangt af van persoon tot persoon. Daarvoor heb je echt professionele begeleiding nodig.’

Michael Anderson (57) is natural bodybuilder en personal coach

‘Ik doe al 21 jaar aan natural bodybuilding. Dat is een vorm van krachtsport waarbij alle prestatiebevorderende producten zoals anabole steroïden, insuline, diuretica en menselijk groeihormoon gemeden worden. Bij ons is spiermassa louter het gevolg van de juiste voeding én urenlang trainen.

‘Een zestiental weken voor het wedstrijdseizoen begint, ga ik minder eten. Zo verlies ik langzaamaan gewicht, komen mijn spieren droog te staan en worden ze mooi zichtbaar.

Michael Anderson © Debby Termonia

‘Een natural bodybuilder-dieet is niet te onderschatten. Het strikte voedings- en trainingsschema kan erg zwaar wegen. De resultaten komen dus niet vanzelf. Wanneer ik hoor dat beginners ervan dromen om na enkele maanden al met een sixpack rond te lopen, schud ik meestal het hoofd. Het woord “snel” staat niet in het woordenboek van iemand die alles op een natuurlijke manier wil doen.

‘Ik ben 57 jaar, maar voel me totaal niet zoals mijn leeftijdsgenoten. Dat heeft volgens mij allemaal te maken met mijn voeding. Want bodybuilden of niet: ik wil gezond eten. Alcohol, junkfood… Dat is niet mijn way of life. En ik voel me er goed bij.’

Pashupati Kadel (33) gunt zichzelf geen rustdag

‘Wie een gespierd lichaam wil, moet bereid zijn om er elke dag aan te werken. Al heel mijn leven ben ik bezig om zo fit mogelijk te blijven. Uit al die uren trainen heb ik één ding geleerd: wie resultaten wil, mag zichzelf geen rustdag gunnen.

‘Naast krachtoefeningen is eten zeer belangrijk. Ook daar is een strikte discipline nodig. Ik werk als kok en word dus constant blootgesteld aan calorierijke maaltijden. Maar ik laat ze bewust staan. In mijn lunchpakket zitten alleen gezonde dingen. Zo weet ik perfect wat ik eet. Zoetigheid eet ik nooit. Geen zin in.

Pashupati Kadel © Debby Termonia

‘Tegenwoordig is gezond eten een echte luxe geworden. Overal zit suiker, zout of ongezonde stoffen in. Wie puur voedsel wil, moet er flink voor betalen. Dat is jammer, want iedereen heeft recht op een gezonde maaltijd.

‘Heel wat mensen denken dat ze zichzelf al eens een snoepje kunnen permitteren omdat ze één uur per dag in de fitnesszaal zitten. Maar daar gaat het mis: wanneer je 23 uur per dag losbandig leeft, kun je dat nooit goedmaken met één uurtje sport. Mijn belangrijkste tip voor wie een strak lichaam wil: werk er eerst aan in de keuken, dan pas in de gym!’