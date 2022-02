Bockie De Repper is vlogger. Hij presenteert Dat Eet Dan Gelukkig Zijn op VTM 2. Maar hoe is hij als mens? Om deze 20 vragen te beantwoorden, had hij 17 minuten en 48 seconden nodig.

Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt?

...

Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt? Ik word altijd bang van nieuws over mensen die sterven. Dan komt het besef van de eindigheid van het leven heel nuchter binnen. In het begin van de coronacrisis werd ik volledig zot, dus toen heb ik alle nieuwsapps verwijderd. Zalig! Alleen de commentaren op HLN mis ik soms. Hebt u een concreet idee of voorstel om de wereld te verbeteren? Sinds kort ben ik zelfstandige, dus voor het eerst verdien ik een beetje geld. Maar waar ik niets van snap, is het btw-systeem. Waarom moet ik dat geld zo lang bijhouden en dan alsnog betalen? Dat is als een vriend die trakteert en dan een jaar later zijn geld terug eist. Wat is uw grootste prestatie? Met mijn stamboom in het achterhoofd was een diploma behalen het summum. Alles wat erbij komt, is extra. Wat is uw grootste mislukking? Ooit maakte ik voor oudejaarsavond een consommé. Ik heb er twee dagen aan gewerkt en het smaakte als warm water. Hebt u al eens overwogen om te emigreren? Ik ben van Aalst. Dus nee, natuurlijk niet. Aan welke jeugdherinnering bent u het meest gehecht? De sfeer in Impe, het dorp waar ik ben opgegroeid. Met de bmx rond de kerk rijden, meisjes tongen en mijn vader en peter zien rondlopen als de helden van de horeca. Doet u iets bijzonders voor het milieu? Ik heb geen rijbewijs, geen kinderen en ik durf niet in een vliegtuig te stappen. Iedereen heeft recht op één zonde, en bij mij is dat vlees eten. Maar wel alleen goed vlees van de slager. Wat is het ergste wat u over uzelf op sociale media hebt gelezen? Ooit had een kameraad in een dronken bui op Facebook gezet: 'RIP Bockie.' Mijn moeder was even totaal in paniek. Maar het ergste was nog dat die boodschap amper vijf likes heeft gekregen. Zo veel is mijn dood dus waard. Praat u weleens tegen uw huisdier? Ooit had ik de domste kat der katten, Broodje Gekapt. Ze stierf aan een hartaanval. Van welke beslissing hebt u het meest spijt? Al mijn spijt bundel ik op maandag. Dat is mijn spijtdag. En meteen ook de dag waarop ik de brievenbus open. Zo is de rest van de week prachtig. Hebt u het gevoel dat de jaren dertig terug zijn? Ik heb voor altijd het gevoel dat ik in 2003 leef. Welk kunstwerk - boek, film, muziek, schilderij... - heeft u het meest geraakt of gevormd? Deze zomer las ik aan een Italiaans zwembad Met Mila gaat het goed en ik klungel lekker verder van Stefaan Degand, met tranen van het lachen en van verdriet. Waarover zou u meer willen weten? Twee jaar geleden heb ik mijn huissleutel verloren in mijn huis. Ik zou heel graag weten waar hij ligt. Hoeveel geld geeft u jaarlijks aan goede doelen? Dat gebeurt eerder sporadisch, op maandagen. Wat vindt u het moeilijkste aan de liefde? Aan de liefde niets, maar aan het leven dat er soms tussen komt heel veel. Maar ik heb geleerd om af en toe mijn eigen hoofd op pauze te zetten en me in te leven in dat van mijn partner. Vindt u seks overschat? Nee, tenzij na het avondeten. Hoelang is het geleden dat u uw ouders hebt gezien? Mijn vader is gestorven in 2009, mijn mama zie ik zo veel mogelijk. Omdat ze aan haar zesde midlifecrisis zit, kom ik haar ook vaak tegen op café. Doet u iets bijzonders voor uw gezondheid? Intussen weet ik dat water en slaap ons kunnen redden. Zou u op de vlucht slaan als het oorlog wordt? Ik zou samen met mijn vrouw, Ida, optredens geven in café De Lichttoren. Lili en Marleen is werkelijk mijn enige beeld van de oorlog. Wat hebt u geleerd in het leven? Op het einde ben je gewoon één leuke foto die ze gebruiken voor je doodsprentje. Je verzamelt dus maar beter wat leuke foto's.